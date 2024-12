Sans identité : que comprendre de la fin du film avec Liam Neeson ?

Le film "Sans identité" de Jaume Collet-Serra est un thriller psychologique mettant en scène Liam Neeson dans la peau d'un homme qui se réveille d'un coma après un accident et qui découvre qu'un homme a usurpé son identité, et que personne ne le reconnaît, pas même sa femme. On vous explique la fin, mais attention aux spoilers !

Sans identité : Liam Neeson ne sait plus qui il est Sans identité est un thriller psychologique sorti en 2011, réalisé par Jaume Collet-Serra (qui collaborera ensuite de nouveau à trois reprises avec Liam Neeson). Le film se déroule principalement à Berlin, en Allemagne, et tourne autour de l'histoire de Dr. Martin Harris, interprété par Liam Neeson. Ce dernier, après un accident de voiture, se réveille pour se rendre compte que son identité a été usurpée et que personne, y compris sa propre femme, ne le reconnaît. Le casting inclut également Diane Kruger dans le rôle de Gina, une immigrée sans papiers qui aide Harris dans sa quête de vérité. January Jones joue Elizabeth Harris, la femme de Martin Harris, et Aidan Quinn incarne l'homme qui a pris l'identité de Harris. L'intrigue du film est centrée sur la confusion et la quête désespérée de Martin Harris pour prouver qui il est réellement, tout en dévoilant une conspiration plus vaste. Sans identité : explication de la fin Martin Harris découvre que son identité de scientifique n'était qu'une couverture pour une mission d'assassinat à Berlin, et que celle qu'il croyait être sa femme n'est en fait qu'une autre agent. Sa cible, un autre scientifique nommé Leo Bressler, a créé un maïs génétiquement modifié capable de pousser dans n'importe quel climat, une invention menaçant les intérêts des corporations agricoles. La vraie prise de conscience de Harris survient lorsqu'il apprend qu'il a lui-même implanté une bombe dans la suite de Bressler. Cela marque un tournant dans son caractère, le conduisant à remettre en question ses actions passées et ses motivations. La gentillesse inattendue de Gina, une réfugiée bosniaque et chauffeuse de taxi, joue un rôle clé dans l'éveil de la conscience de Harris. Cette dernière n'est pas seulement un personnage secondaire ; elle est le catalyseur de son changement. Alors que Harris commence à découvrir qui il est, il réalise qu'il est non seulement responsable du complot contre Bressler, mais aussi en partie responsable de tout ce qui arrive maintenant à Gina. Dans sa vie passée, les dommages collatéraux étaient un coût acceptable, mais plus maintenant. Dans les vingt dernières minutes du film, Harris et Gina tentent d'arrêter le complot d'assassinat contre Bressler, et parviennent à le sauver, ainsi que sa famille (même si la bombe finit par exploser) mais "le faux" Martin Harris est toujours une menace. Le "vrai" Harris finit par le tuer dans un affrontement final tendu au cours duquel il se remémore des techniques de combat, sous les yeux médusés de Gina. Le film se termine sur une note d'espoir. Alors que la découverte de Bressler est annoncée à travers le monde, Martin et Gina, avec de nouvelles identités, ont la chance de recommencer leurs vies et partent tous les deux à bord d'un train.