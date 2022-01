Sans répit : premières images du remake Netflix de Hard Day avec Franck Gastambide

Franck Gastambide va devoir se montrer inventif et déterminé pour survivre à la mécanique infernale de "Sans répit". Remake pour Netflix du film coréen "Hard Day", thriller policier traversé de comédie, "Sans répit" arrive sur la plateforme de streaming le 25 février 2022.

Franck Gastambide, promotion thriller

Depuis 2010, l'acteur et réalisateur Franck Gastambide trace sa route à toute vitesse. Les Kaïra, d'abord en web-série puis en film en 2012, quelques petits rôles sur grand écran, et le succès Pattaya en 2016... Aussi bien dans la comédie que dans des registres plus sérieux, Franck Gastambide s'est installé durablement dans la production française, devant et derrière la caméra. Récemment, sa création pour Canal+ Validé l'a définitivement identifié comme une personnalité à suivre et une solide tête d'affiche. L'annonce de la prochaine diffusion de Sans répit sur Netflix, remake du film coréen de 2015 Hard Day, et dans lequel il assure le premier rôle, en est une ultime preuve.

Le film arrive sur la plateforme le 25 février 2022.

Thomas (Franck Gastambide) - Sans Répit ©Netflix

Sans répit, un thriller haletant

Les coréens ne font rien comme les autres, et c'est notamment pour cette raison que leur cinéma est si précieux. Hard Day racontait l'histoire d'un commissaire de police, qui renverse par accident un piéton alors qu'il se rend à l'enterrement de sa mère. Paniqué, il décide de cacher le cadavre, mais un mystérieux témoin va le faire chanter, quand dans le même temps la police enquête sur la disparition du piéton, qui se révèle être un criminel... Entre comédie et thriller policier, le film de Kim Seong-hoon a été un succès, brillant sur tous ses aspects.

Pour en faire le remake français siglé Netflix, c'est Régis Blondeau qui se place aux commandes de la réalisation, sa toute première. Franck Gastambide reprend le rôle tenu dans le film original par Lee Seon-gyoon, et va donc tout faire pour se sortir d'une spirale infernale. Il est notamment accompagné au casting par Simon Abkarian, Tracy Gotoas, Jemina West et Michaël Abiteboul. On s'attend à retrouver les séquences ultra-inventives et le suspense haletant de Hard Day, puisque Sans répit en est un remake fidèle.

Hâte de voir sa première bande-annonce, qui ne devrait pas tarder !