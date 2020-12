Santa & Cie sur France 2 : pourquoi le Père Noël d’Alain Chabat est vert ?

Sorti fin 2017 en salles, le film "Santa & Cie" offrait une version pour le moins originale du célèbre Père Noël. Alain Chabat n’est en effet pas apparu de rouge vêtu mais bien avec une cape verte. Mais pourquoi donc le Père Noël d’Alain Chabat est-il vert ?

Une représentation du Père Noël pas si farfelue

Alain Chabat a choisi dans son film Santa & Cie, qu’il a écrit, réalisé et dans lequel il joue, d’incarner un Père Noël perdu dans notre civilisation. Pour rappel, le film raconte l’histoire de Santa, le Père Noël, obligé de descendre sur Terre pour récupérer de la vitamine C pour ses 92 000 lutins tombés malades. S’en suivent alors de nombreuses péripéties et rencontres qui mettent en péril la mission de Santa.

Et toute l’originalité de ce Père Noël réside dans sa tenue. Aucun manteau et pantalon rouges à l’horizon, c’est d’un ensemble vert qu’est vêtu le personnage d’Alain Chabat. Et ce n’est pas une excentricité de la part du réalisateur. À l’origine, Saint Nicolas, personnage ancien qui a inspiré le Père Noël, était vêtu d’une longue cape verte. Les légendes se croisent et se contredisent toutefois. L’une des légendes explique que la figure anglaise du Père Noël, « Old Father Christmas » est représentée avec une cape à capuche verte et une couronne végétale sur la tête dès le 17e siècle. Il symbolisait alors l'arrivée prochaine du printemps plutôt que l’hiver. Mais peu à peu, le Père Noël a davantage été représenté en blanc et rouge dans la plupart des civilisations.

Une autre légende raconte également que c’est Coca-Cola qui aurait "inventé" le Père Noël rouge et blanc, en rapport avec les couleurs de la marque. Si la marque de soda a en effet démocratisé cette image via ses campagnes de publicité des années 1930, Santa Claus était toutefois déjà représenté avec ces couleurs bien avant.

Campagne de publicité de Coca-Cola des années 1930 réalisée par l'illustrateur Haddon Sundblom / Coca-Cola

Les dialogues de Santa & Cie s’en amusent

La couleur du costume de Santa dans le film n’est évidemment pas anecdotique. Elle fait notamment l’objet de plusieurs répliques et blagues. Dans l’une des scènes de Santa & Cie, on retrouve Jean-Pierre Bacri déguisé en Père Noël essayant de récolter de l’argent, avec un costume rouge et blanc. Le personnage d’Alain Chabat arrive alors et est questionné sur sa tenue : "Il est pas mal ton costard. Et pourquoi ils t’ont mis en vert ? Tu travailles pour un truc bio ?". Preuve en est que la société actuelle associe désormais le vert simplement à l’écologie, au bio, à la nature, et absolument pas au personnage du Père Noël. Une autre réplique s’en amuse avec l’appel d’un policier qui signale "un barbu avec une djellaba verte".

Et au delà des répliques, les affiches diffusées à l’époque pour promouvoir le film jouaient sur cette différence de couleur. On retrouvait certaines qui affichaient le message "Green is the new red" (Le vert est le nouveau rouge), en référence à l’expression anglaise " is the new black" (qu’on retrouve notamment dans le titre de la série Orange is the New Black). Une autre affiche proposait au spectateur de « se mettre au vert », toujours un clin d’oeil aux expressions courantes de notre langage.

Affiche du film "Santa & Cie" - GAUMONT