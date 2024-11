Sandrine Kiberlain est la première star internationale dans la bande-annonce de Sarah Bernhardt

Découvrez la bande-annonce de "Sarah Bernhardt, La Divine", film biopic consacré à une immense comédienne françaises, incarnée pour l'occasion par Sandrine Kiberlain.

Guillaume Nicloux présente Sarah Bernhardt

Née le 22 octobre 1844 à Paris, Sarah Bernhardt était une actrice, peintre et sculptrice majeures du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Une célébrité importante en France, mais aussi à l'étranger. Elle est même la première comédienne à avoir voyagé sur les cinq continents lors de tournées. En cela, elle est considérée comme la première star internationale, et a même été qualifiée de "monstre sacré" par Jean Cocteau. Une expression souvent utilisée depuis.

Pour autant, le nom de Sarah Bernhardt ne doit pas parler au plus grand nombre aujourd'hui. Guillaume Nicloux va peut-être corriger cela avec son nouveau film Sarah Bernhardt, La Divine. Le réalisateur de La Petite (2023) a offert à Sandrine Kiberlain le rôle principal, et a mis à ses côtés Laurent Lafitte, Pauline Étienne, Amira Casar ou encore Laurent Stocker. Le film se dévoile avec une bande-annonce (vidéo en une d'article) qui montre la célébrité tantôt excentrique, tantôt exigeante avec ses collègues, mais aussi consciente de sa popularité et bien décidée à être perçu comme une star.

À voir si Guillaume Nicloux parviendra à trouver le bon équilibre pour ne pas tomber dans un portrait trop lisse. Pour s'en assurer, rendez-vous dans les salles le 18 décembre pour découvrir Sarah Bernhardt, La Divine.