Saw 11 : mauvaise nouvelle pour l'énième retour de John Kramer

Si vous étiez pressés de retrouver John Kramer dans le film d'horreur Saw 11, il va falloir vous armer de patience car le nouveau volet de la saga a été repoussée d'une année entière, passant de septembre 2024 à septembre 2025.

La saga Saw est encore loin d'être enterrée

La saga horrifique Saw, initiée par James Wan et Leigh Whannell en 2004, fête cette année ses 20 ans. Après dix suites sorties au cinéma, dont la dernière en octobre dernier, le parcours morbide de John Kramer (Tobin Bell) est encore loin d'être terminé. Toujours au centre du récit, Kramer et les disciples qu'il a formés par la suite, redoublent d'ingéniosité pour infliger les pires souffrances à ceux à qui ils tentent d'enseigner la valeur de la vie.

Les pièges, conçus pour punir ceux que Kramer juge indignes ou ingrats envers la vie, sont une signature de la franchise. Le dernier film, qui se déroulait entre le premier et le second volet, n'a pas été avare en séquences gores, et en nouveaux pièges diaboliques. On retrouvait John Kramer, malade, alors qu'il était heureux d'avoir enfin trouvé un remède à sa maladie jugée incurable. Mais une fois au Mexique, il se rendait compte que tout ceci n'était qu'une arnaque, destinée à soutirer de l'argent à des malades prêts à tout pour guérir. Évidemment, il retrouvait vite tous ceux qui l'avaient trompé, et leur infligeait les pires sévices pour les punir.

Ce Saw X a connu un très beau succès dans les salles, avec plus de cent millions de dollars de recettes, pour un budget estimé à 13 millions de dollars à peine. De quoi donner envie au studio de poursuivre l'aventure avec un onzième volet.

Le retour de John Kramer repoussé d'un an

Alors que Saw XI avait été daté en septembre 2024 (pour les 20 ans du premier film), les studios Lionsgate ont finalement décidé de le repousser d'une année entière, puisqu'il sortira en septembre 2025 aux États-Unis (et sûrement en octobre 2025 en France). Toujours mis en scène par Kevin Greutert (déjà aux manettes du dernier et monteur des cinq premiers films), le film devrait également se dérouler entre deux volets de la saga. On retrouvera donc une nouvelle fois John Kramer, alors qu'il doit mettre au point des pièges morbides très ingénieux.