Saw : un nouveau film en préparation pour la franchise horrifique

Avis aux fans de la célèbre saga horrifique "Saw" : un nouveau long-métrage vient d'être officiellement annoncé. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le film à venir !

Saw : une franchise inépuisable

Depuis la sortie de son très bon premier volet en 2005, la saga iconique fait toujours trembler les salles obscures ! En effet, le dernier volet de Saw est sorti l'été dernier. Dans ce neuvième long-métrage baptisé Spirale : l'Héritage de Saw, Ezekiel Banks, policier de son état, suit les traces de son illustre paternel, gardien de la paix avant lui. Un beau jour, il se voit confier une troublante affaire. Une série de meurtres violents agite la ville. Les ignobles assassinats commis ne sont pas sans rappeler ceux d'un certain tueur en série qui œuvrait il y a des années de cela. Si le protagoniste l'ignore encore, un terrible piège est en train de se refermer sur lui...

Spirale : L'Héritage de Saw ©Metropolitan FilmExport

En plus des critiques loin d'être dithyrambiques, le long-métrage est un échec au box-office, qui récolte quarante millions de dollars de recettes mondiales. Le plus petit score de la franchise qui n'a cependant pas mis fin à l'éventualité d'un nouvel opus.

Un dixième pour la route

On ne sait encore que peu de choses sur le dixième volet de la franchise, annoncé en exclusivité par nos confrères de Bloody Disgusting. C'est à Kevin Greutert que la réalisation du prochain volet de Saw a été confiée. Une nouvelle plus que rassurante pour les fans des films, qui ne sont pas étrangers au nom du cinéaste ! On lui doit notamment le sixième opus de la saga, considéré par la majorité des spectateurs comme la suite la plus réussie, mais aussi Saw 3D : Chapitre final. Pour la petite histoire, Kevin Greutert a également travaillé sur les cinq premiers volets de la saga initiée par James Wan, ainsi que sur Jigsaw, en tant que monteur.

Qui sait, un tel capitaine à la barre saura peut-être essuyer les inquiétudes des spectateurs à l'égard de cet énième volet ? C'est ce qu'espèrent les producteurs du film, qui insistent sur leur envie de répondre aux attentes des fans. Le film sortira non pas cette année mais le 27 octobre 2023 aux États-Unis. Un rendez-vous halloweenesque à ne manquer sous aucun prétexte !