Saw X : le piège infâme des yeux dévoilé, c'est pire que prévu

Découvrez un extrait du film d'horreur "Saw X" qui lève le voile sur le piège macabre que l'on avait découvert sur l'affiche. Et c'est encore pire que ce qu'on imaginait...

Saw X : encore un nouveau film ?

Le nouvel opus de la saga culte de l'horreur, Saw X, nous plonge une fois de plus dans l'effroyable labyrinthe imaginé par James Wan en 2004. Ce dixième volet, réalisé par Kevin Greutert, se situe chronologiquement entre les deux premiers épisodes et annonce le retour tant attendu de John Kramer, le tueur au puzzle emblématique de la franchise.

Si l'on croyait John Kramer définitivement disparu à la fin de Saw III son ombre macabre n'a cessé de hanter les films suivants, grâce à des flashbacks et des révélations glaçantes. Tobin Bell, l'acteur derrière ce personnage iconique, reprend le rôle qui l'a rendu célèbre et promet une nouvelle performance terrifiante.

Saw X © Lionsgate Studios

L'intrigue de Saw X nous entraîne dans un nouveau cauchemar. Atteint d'un cancer, John Kramer se rend au Mexique dans l'espoir d'un traitement expérimental. Cependant, il découvre une sinistre arnaque qui cible les plus vulnérables. Cette découverte déclenche la fureur de Jigsaw, l'incitant à élaborer des pièges toujours plus horribles pour punir les escrocs responsables de son piège fatal.

Le film marque également le retour d'Amanda Young, interprétée par Shawnee Smith, une ancienne victime qui a survécu aux épreuves de Jigsaw pour devenir son élève.

Le piège à yeux dévoilé, c'est bien gore

Lorsque la première affiche du film d'horreur a été dévoilée, elle a fait son petit effet auprès des fans de la franchise. En effet, elle révélait un tout nouveau piège infâme. Mais son fonctionnement n'était pas très clair. Beaucoup de fans penchaient pour des tuyaux qui allaient déverser des aiguilles ou autres objets tranchants dans les yeux de la victime. Mais c'est encore pire que prévu.

En effet, dans le premier extrait de Saw X, dévoilé par les studios Lionsgate, ce nouveau piège est au centre. Et il s'agit en réalité d'un... aspirateur.

L'homme est attaché à une chaise, ses yeux reliés à deux tuyaux d'un puissant aspirateur capable de lui arracher les orbites. Il dispose de soixante secondes pour arrêter la machine, mais lorsqu'il le fait, les doigts de sa main droite sont brisés par un autre piège. On lui souhaite bon courage…

Saw X est attendu dans les salles françaises le 25 octobre prochain.