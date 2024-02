Saw XI : bonne nouvelle pour le prochain film de la franchise

La saga d'horreur Saw est encore loin d'être terminée ! John Kramer sera de retour dans un onzième film, qui sortira en septembre 2024. Et il y a une bonne nouvelle puisqu'un vétéran de la saga est chargé de le mettre en scène. Prêts pour de nouveaux pièges morbides ?

Saw XI : Jigsaw revient (encore)

On ne présente plus la saga horrifique Saw. Initiée par James Wan en 2004, elle a suivi au cours des vingt dernières années l'odyssée sanglante de John Kramer, alias Jigsaw (incarné par Tobin Bell). Ce dernier, brillant ingénieur psychopathe, imagine les pires pièges pour enfermer ses victimes. Le but de la manœuvre étant de leur faire comprendre à quel point la vie est précieuse, et mérite d'être vécue, alors qu'il est lui-même condamné par une maladie incurable. Il choisit généralement des personnes qui méprisent la vie, ou l'ont trahi.

S'il n'est réellement présent que dans quatre volets de la franchise, son ombre a plané sur toute la saga, qui a poursuivi son héritage en le convoquant notamment à grands renforts de flash-backs.

Le dernier film de la saga, Saw X, est sorti en octobre dernier, et a cartonné au box-office mondial. Avec un budget d'à peine 13 millions de dollars, il en rapporté plus de 100 à travers le monde. Un signe que la saga en a encore sous la semelle, et séduit toujours les cinéphiles avides d'hémoglobines. Ce dernier opus se situait entre le film original et sa première suite. On retrouvait John Kramer alors qu'il pensait avoir trouvé un remède miracle pour guérir son cancer. Hélas, il se rendait compte qu'il s'agissait d'une arnaque, et décidait de se venger en piégeant toutes les personnes impliquées dans cette affaire.

Si le film semblait clôturer son histoire, il sera pourtant de retour dans un onzième volet, attendu dans les salles à l'automne prochain.

Kevin Greutert de retour

Pour le moment, nous ignorons encore quand se déroulera Saw XI, même s'il y a de fortes chances qu'il reprenne la recette du précédent, à savoir le faire exister au sein de la saga, entre deux volets. En attendant, une bonne nouvelle vient de tomber puisque Bloody Disgusting nous apprend que le vétéran de la saga, Kevin Greutert, sera de retour à la réalisation. En plus d'avoir mis en scène le dernier volet, il a également réalisé Saw VI et Saw 3D : Chapitre final. Il a par ailleurs officié en tant que monteur sur les cinq premiers films.