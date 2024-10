Scarface : Al Pacino a un grand regret à propos de son film culte

Al Pacino a été nommé et récompensé un nombre incalculable de fois, et est un des acteurs les plus reconnus de l'histoire du cinéma. Pourtant, il nourrit au sujet de la reconnaissance de sa carrière un regret particulier.

Al Pacino, le regret qui dure

Le légendaire acteur américain Al Pacino est actuellement en tournée de promotion de son autobiographie, intitulée Sonny Boy. Et lors d'une interview accordée au programme Today de la BBC, il a révélé une déception intime. Alors qu'il a été nommé 4 fois à l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle et 5 fois à l'Oscar du Meilleur acteur - il l'a remporté pour Le Temps d'un week-end en 1993 -, l'acteur iconique de la trilogie Le Parrain et de Heat dit en effet regretter de ne pas avoir eu une dixième nomination. Et pas n'importe laquelle.

Tony Montana (Al Pacino) - Scarface ©Universal Pictures

Al Pacino a ainsi déclaré qu'il aurait aimé que l'Académies des Oscars distingue sa performance dans Scarface, phénomène de cinéma des années 80, et une des plus grandes réalisations de Brian De Palma. Un film que l'acteur défend bec et ongles et qu'il estime avoir été sous-estimé par ses pairs lors de sa sortie en 1983.

J'aurais même apprécié n'être que nommé pour "Scarface".

Un rôle iconique

Immense film de gangsters, Scarface est un chef-d'oeuvre de cinéma baroque et tragique. Brian De Palma le réalise sur un scénario qu'Oliver Stone a adapté depuis le film de 1932 du même nom d'Howard Hawks. Un remake où on passe du Chicago des années 20 au Miami des années 80, et où Tony Camonte devient Tony Montana, un exilé cubain qui va gravir de manière fulgurante les échelons du monde criminel. Dans le rôle de Tony Montana, Al Pacino livre alors une performance en roue libre, tous les curseurs explosés. À l'opposé total de l'autre criminel inoubliable qu'il a incarné : Michael Corleone dans la saga Le Parrain.

Ultra-violents, délicieusement grossiers, extravagants, et forts d'une puissance cinématographique rare, le film de Brian De Palma et son interprète ne font qu'un. La performance d'Al Pacino est immédiatement saluée. Mais le film reçoit surtout des critiques négatives et son succès en salles (66 millions de dollars encaissés pour un budget de production aux alentours des 30 millions) est limité.

Mais le film va vite être réévalué, à mesure que de nouveaux publics le découvrent, pour finalement être considéré comme un film culte et un des plus grands films de l'histoire du cinéma. On peut ainsi comprendre le regret d'Al Pacino concernant Scarface qui, au-delà de la performance majeure de son acteur principal, a été entièrement boudé en 1984 par l'Académie des Oscars.