Scarface : le remake serait toujours dans les plans d’Universal

Cela fait maintenant deux ans que le remake de « Scarface » ne donne aucune nouvelle. Mais le projet d’Universal semble encore d’actualité, puisque l’acteur Diego Luna, qui devait jouer dedans, apporte quelques précisions.

Tout le monde connaît l’énorme classique de Brian de Palma. Sorti en 1984, Scarface est un des films les plus célèbres du cinéaste et offrait à Al Pacino l’un de ses plus grands rôles. Pourtant, initialement Scarface est un long métrage d’Howard Hawks sorti en 1933, véritable chef d’oeuvre en son temps. Hollywood oblige, Universal serait en train de préparer une nouvelle version de l’histoire de Tony Montana.

Diego Luna abandonne le projet

Les derniers rapports remontent à mars 2018. Variety rapportait notamment que le scénariste Gareth Dunnet-Alcocer était chargé de réécrire le script, notamment façonné en amont par une foule d’écrivains dont David Ayer et les frères Coen. Côté réalisation, c’est Antoine Fuqua qui était accroché au projet.

Ensuite, Diego Luna devait être l’un des interprètes principaux de ce remake. Pourtant, durant le dernier festival de Sundance, l’acteur en a profité pour dissiper tout malentendu : il ne sera pas dans le film. L’acteur sera cependant présent le 13 février prochain sur Netflix à l’occasion de la nouvelle saison de Narcos : Mexico. Il devrait également être prochainement le héros de sa propre série Star Wars issue du film Rogue One, où il interprétait le capitaine Cassian Andor. Le tournage devrait même débuter cette année.

Mais alors, où en est ce remake ? Difficile à dire. Ce nouveau Scarface a disparu du calendrier de Universal, mais Antoine Fuqua serait toujours attaché au projet. Ce cinéaste est en tout cas un prétendant solide à la réalisation. Il a déjà officié sur des polars et thrillers noirs de bonne qualité comme Training Day ou Equalizer, un genre qui colle parfaitement à Scarface.

Côté casting, si Diego Luna n’est plus dans l’équation, il y a donc une place vacante à saisir pour les acteurs hollywoodiens. Une petit apparition de Al Pacino ne serait pas déplaisante, mais l’acteur n’a fait aucune déclaration sur le sujet. De même que Brian de Palma.