Scarface : Michelle Pfeiffer a eu le rôle après avoir blessé Al Pacino

"Scarface" a été un film important pour Michelle Pfeiffer. Peu connue avant le film de Brian De Palma, la comédienne n'était pas désirée par Al Pacino. Du moins, jusqu'à ce qu'elle le blesse lors d'un test.

Michelle Pfeiffer ne devait pas jouer dans Scarface

Réalisé en 1983 par Brian De Palma, Scarface, remake du film de 1932 d'Howard Hawks, met en scène Tony Montana, une petite frappe venue de Cuba et qui arrive au Etats-Unis après l'exode mis en place par Fidel Castro. Un simple voyou qui va devoir faire ses preuves avec le sale boulot de trafiquant bien plus important que lui s'il espère gravir les échelons. Mais Montana est du genre impatient et va finir par se brûler les ailes une fois au sommet.

Scarface est porté notamment par Al Pacino dans le rôle principal. L'acteur offre une prestation mémorable marquée par des excès absolument jouissifs. De son côté, Brian De Palma fait preuve d'une vraie maîtrise. Bien que le film n'ait pas eu le succès qu'il méritait à sa sortie, il a obtenu avec le temps un statut de film culte par son imagerie, sa bande originale ou encore les répliques explosives de Montana.

Tony Montana (Al Pacino) - Scarface ©Universal Pictures

Si au moment de tourner Scarface, Al Pacino était déjà bien présent dans le milieu, contrairement à Michelle Pfeiffer, qui interprète Elvira, la jeune femme convoitée par Tony. La jeune comédienne venait de tourner dans l'oubliable Grease 2 (1982). Mais Brian De Palma désirait l'avoir dans le film, sûr du talent de l'actrice. Ce n'était, par contre, pas le cas d'Al Pacino, comme l'expliquait Michelle Pfeiffer en 2017 dans le Tonight Show de Jimmy Fallon, sans pour autant se montrer rancunière.

Mon dernier film avant cela était Grease 2 donc je ne peux pas lui en vouloir.

"J'ai coupé Al Pacino !"

Elle poursuit en expliquant que les auditions pour le rôle ont duré 2 ou 3 mois, et qu'elle était extrêmement angoissée. Et plus l'audition durait, plus son inquiétude grandissait. A tel point quelle commença à perdre ses moyens malgré le soutien de Brian De Palma.

Michelle Pfeiffer et Brian De Palma - Scarface ©Universal Pictures

Le rôle semblait donc ne pas lui être destiné. Puis, un mois après son "échec", la production l'a à nouveau contactée pour faire un essai devant caméra.

Je ne pensais pas une seule seconde que j'avais une chance d'obtenir le rôle. Et ça m'a en quelque sorte libérée, et je n'avais plus peur.

N'ayant plus rien à perdre, c'est donc cette fois en pleine confiance que Michelle Pfeiffer s'est lancée dans la scène du restaurant de la fin du film, lorsqu'elle s'énerve contre Tony. Durant le test, la comédienne a envoyé tout valdinguer en étant à fond dans son rôle. Provoquant alors un petit accident.

On a dit coupé ! Et là, du sang, partout. Tout le monde s'est approché de mois pour voir où j'étais blessée. Mais il n'y avait aucune coupure sur moi. Je regarde alors Al et je vois qu'il saigne. J'ai coupé Al Pacino !

On imagine la terreur de Michelle Pfeiffer d'avoir blessé la star du film. Mais c'est pourtant comme ça qu'elle a obtenu le rôle, apparaissant enfin convaincante aux yeux d'Al Pacino. Et c'est surtout grâce à cela qu'elle lança véritablement sa carrière.

L'interview de Michelle Pfeiffer est disponible dans la vidéo ci-dessous :