Scarface : on sait qui va réaliser le remake du film culte

Le nouveau remake de "Scarface" avait disparu de la circulation pendant un moment mais il semble plus que jamais sur le point de se faire. Universal aurait un réalisateur pour mener ce projet dangereux. Il s'agit de quelqu'un qui s'est déjà précédemment attaqué à un autre monument du cinéma.

L'exercice du remake est compliqué, la comparaison étant inévitable par rapport au film précédent. Une version actualisée doit savoir reprendre les éléments majeurs mais doit avoir assez de cran pour se détacher et trouver sa propre voie. On connaît plusieurs sortes de remakes et dans une majorité de cas, on préfère revenir aux classiques. Mais, à de rares occasions, il arrive que le remake dépasse l'original. Depuis des années, il se dit que Scarface doit passer par cette case. Ou plutôt repasser. Car le film culte de Brian De Palma prend pour base le précédent essai éponyme de Howard Hawks, qui lui-même découle du roman écrit par Armitage Trail et inspiré de la vie du célèbre Al Capone.

Autant dire que de Palma n'a rien inventé mais a carrément sublimé l'histoire, au point de faire entrer sa version dans l'inconscient collectif et la culture populaire. Le Scarface avec Al Pacino, c'est celui qu'on retient et ça ne risque pas de changer avec le remake qui se prépare désormais. À moins qu'une bonne surprise nous attende ? Il y a une bonne raison de le penser - ou l'espérer - avec l'arrivée d'un réalisateur. Collider annonce que l'Italien Luca Guadagnino serait en négociation pour prendre les rênes de ce Scarface.

Un choix très intrigant, le réalisateur vient de signer le déstabilisant remake de Suspiria. On parlera d'ailleurs davantage de réinvention que de pure reprise littérale du monument de Dario Argento. Que l'on aime ou pas le résultat, il a le mérite de se forger sa propre identité. C'est justement pour ça qu'on attend quelque chose de différent avec Scarface. L'histoire devrait ne pas trop changer et toujours suivre un petit malfrat qui espère grimper dans le milieu et s'imposer comme une pointure. Sera-t-il question d'un immigré cubain comme chez de Palma ou est-ce que le personnage sera modulé d'une autre manière ? C'est l'une des nombreuses questions que l'on se pose. Avec Luca Guadagnino à la réalisation, Scarface pourrait être un remake intéressant avec des vraies intentions de mise en scène. Universal est loin de s'engager avec un yes man sur ce coup.

Plus d'Antoine Fuqua pour Scarface

David Ayer avait signé une précédente version du script, sauf qu'elle a été jugée trop sombre par le studio. Le scénario a alors été confié aux géniaux frères Coen - c'est celui qui devrait être utilisé pour le film. Côté réalisation, le nom d'Antoine Fuqua avait été évoqué avec sérieux à une période mais la sauce n'a visiblement pas prise. On ne sait pas à l'heure actuelle quel acteur sera en tête d'affiche, bien que Diego Luna ait été le favori par le passé. Universal se remet sérieusement à s'occuper de ce remake (le potentiel commercial est perceptible), bien qu'aucune date de sortie ne soit encore prévue.