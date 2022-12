Scarlett Johansson a très mal vécu le fait d'avoir été "un objet de désir"

Au cours d'un podcast, Scarlett Johansson est revenue sur le début de sa carrière. L'actrice a révélé avoir eu peur de n'incarner que des rôles de "bimbo".

Près de 30 ans de carrière pour Scarlett Johansson

Lorsqu'elle tourne dans son premier film en 1993, L'Irrésistible North, Scarlett Johansson n'a que huit ans. Dans la foulée, la comédienne interprète la fille de Sean Connery dans Juste Cause, puis celle de Kristin Scott Thomas dans L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Elle poursuit sa carrière avec The Barber : L'Homme qui n'était pas là et Ghost World, avant de connaître entre en 2003 et 2004 une consécration grâce à ses rôles dans Lost in Translation et La Jeune fille à la perle.

Charlotte (Scarlett Johansson) - Lost in Translation ©Pathé

Depuis, en plus d'avoir prêté ses traits à Black Widow dans le Marvel Cinematic Universe, l'actrice a tourné pour Woody Allen (Match Point, Scoop, Vicky Cristina Barcelona), Brian De Palma (Le Dahlia noir), Christopher Nolan (Le Prestige), Jonathan Glazer (Under the Skin) ou encore Noah Baumbach (Marriage Story). Récompensée par un César d'honneur en 2014, Scarlett Johansson a été nommée deux fois aux Oscars, pour ses performances dans Jojo Rabbit et Marriage Story.

"Je me suis retrouvée coincée"

De passage dans le podcast Table for Two with Brice Bozzi, mis en ligne le 13 décembre 2022, Scarlett Johansson s'est confiée sur l'évolution de carrière. La comédienne a révélé avoir à une époque eu peur de ne recevoir que des propositions de personnages hypersexualisés. L'actrice a expliqué :

J'ai tourné Lost in Translation et La Jeune fille à la perle quand j'avais 18 - 19 ans, je découvrais ma propre féminité et j'apprenais encore des choses sur ma désirabilité et ma sexualité. J'ai été en quelque sorte conditionnée pour être ce qu'on appelle une "bimbo", je jouais l'autre femme, l'objet du désir et je me suis retrouvée coincée dans ce genre de rôles.

Vicky Cristina Barcelona ©Warner Bros.

Assurant qu'elle n'arrivait pas à se sortir de ce type de personnages, Scarlett Johansson a ajouté :

Quand vous êtes ce genre de bimbos, vous savez, ça explose fort et vite, et puis c'est terminé. Et vous n'avez plus d'opportunité au-delà de cela. Je me suis donc retrouvée face à une énigme intéressante et étrange, travailler là-dessus et essayer de me tailler une place dans différents projets, dans des castings plus vastes.

La comédienne a notamment déploré son arrivée dans le MCU avec Iron Man 2, dans lequel Black Widow est "sous développée et sur-sexualisée", avant que la super-héroïne ne gagne en épaisseur par la suite.