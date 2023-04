Scarlett Johansson en a bien terminé avec Marvel

Gwyneth Paltrow est dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) depuis les débuts. Elle a endossé le rôle de Pepper Potts dès le premier Iron Man en 2008. Un rôle qu'elle a ensuite repris à six reprises. Sa dernière apparition remonte à 2019 dans Avengers : Endgame. Scarlett Johansson est elle aussi entrée dans le MCU par la porte Iron Man. La comédienne a en effet rejoint l'aventure en 2010 dans Iron Man 2. Elle y campe Natasha Romanoff, alias Black Widow. Un rôle qu'elle a ensuite repris à sept reprises jusqu'à Black Widow en 2021.

Récemment, les deux actrices ont partagé leurs souvenirs dans le podcast The Good Podcast. À l'époque d'Iron Man 2, des rumeurs avançaient que les deux comédiennes s'entendaient mal pendant le tournage. Une rumeur qui a rapidement été rejetée par Scarlett Johanson qui a même remercié Gwyneth Paltrow pour sa gentillesse pendant la production du blockbuster :

Tu as été si gentille avec moi dans ce film. J'étais tellement pétrifiée. Tu as été si gentille avec moi ! Tu aurais pu être horrible. J'étais tellement hors de ma zone de confort sur ce film. Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant.

Une collaboration qui a également été positive pour Gwyneth Paltrow, qui pouvait enfin compter sur une autre présence féminine :

Puis, forcément, les deux actrices se sont posées la question fatidique : reviendront-elles dans le MCU ? Pour Scarlett Johansson, la réponse est claire : elle en a terminé avec l'univers Marvel.

J'en ai terminé. Le chapitre est terminé. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. De plus, revenir et jouer un personnage encore et encore, sur une décennie, est une expérience tellement unique.