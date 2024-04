Scary Movie, l'une des meilleures sagas parodiques, va faire son retour

Alors que "Scary Movie" n’avait plus produit de suite depuis 2013, soit il y a maintenant onze ans, la saga va revenir avec un nouvel opus qui pourra encore parodier de nombreux films d'horreur.

Scary Movie, une franchise iconique

Sorti en 2000, Scary Movie est rapidement devenu culte. Comédie parodique, le film s’amuse à tourner en dérision des longs-métrages d’horreur, eux aussi iconiques. Centrée sur une bande de collégiens devant faire face à un tueur en série, l’intrigue reprend surtout celle de Scream, mais aussi sa suite ainsi que Souviens-toi... l’été dernier.

Produit pour un budget de 19 millions de dollars, Scary Movie en a rapporté 278 millions dans le monde selon les chiffres de Box Office Mojo. Ce succès a lancé une franchise. Cinq nouveaux longs-métrages sont ainsi sortis depuis le premier opus. Le dernier date de 2013. Cela fait donc onze ans que la franchise n’a plus produit de suite. Mais son retour se prépare.

Le sixième opus arrive

La CinemaCon se tenait à Las Vegas du 8 au 11 avril. Certains studios y ont présenté leurs prochaines productions phares. Dans ce contexte, Paramount a révélé que la saga Scary Movie allait revenir avec un sixième film.

Aucun détail sur l’intrigue de ce nouvel opus n’a été révélé. Alors qu’Anna Faris et Regina Hall étaient au générique de quatre des cinq précédents films, on ne sait pas non plus si elles reviendront. Car Paramount n’a pas donné d’information sur le casting de Scary Movie 6. On peut toutefois spéculer que le long-métrage rassemblera des visages connus de la franchise avec de nouvelles têtes, imitant ainsi de nombreuses grosses productions hollywoodiennes sorties ces dernières années.

Quels films seront parodiés ?

Si on ne sait pas quels films seront parodiés dans Scary Movie 6, ses scénaristes auront de quoi être inspirés. Car, depuis la sortie du cinquième film, le genre de l’horreur a continué de se développer. Il s’est enrichi de nombreux nouveaux longs-métrages, profitant notamment des talents du studio Blumhouse. La franchise Scream a aussi fait son retour sur grand écran. Le cinquième film est sorti en 2022, et sa suite en 2023. Pour rappel, le septième est actuellement en préparation. Autant dire que Scary Movie a de la matière pour construire son intrigue.

Paramount n’a pas révélé quand Scary Movie 6 arriverait dans les salles. Mais, comme rapporté par Digital Spy, le studio vise une sortie en 2025 pour le film.