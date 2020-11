Scary Stories 2 : le réalisateur en dit plus sur l'aspect des créatures

Le réalisateur André Ovredal donne des nouvelles de « Scary Stories 2 ». Il confirme que ses créatures s'inspireront encore davantage des illustrations du livre de Stephen Gammell, pour plus d'effroi.

Scary Stories : film d'horreur discret

Sorti en 2019, Scary Stories n'a pas fait énormément de bruit au box-office. Relativement discret, ayant reçu des critiques mitigées, le film d'André Øvredal demeure assez anecdotique. Pourtant, l’œuvre a été une réussite financière grâce à son budget de seulement 25 millions de dollars, pour un résultat de plus de 104 millions de dollars de recettes. Le premier film narrait comment un groupe d'adolescents tombe sur un livre qui raconte des histoires terrifiantes. Mais cette trouvaille n'est pas sans conséquence : la lecture du livre permet aux effroyables créatures en son sein de prendre vie.

Initialement, Scary Stories est adapté d'une série de livres pour enfants écrite par Alvin Schwartz. Ces romans, publiés dans les années 1980, ont été illustrés par Stephen Gammell. À l'instar de la série Chair de Poule, Sacry Stories est devenu une référence dans les livres d'épouvante pour la jeunesse, notamment grâce aux dessins macabres de Stephen Gammell.

La suite s'inspirera encore plus du matériel source

Le premier film rassemble quelques histoires de Sacry Stories to tell in the Dark dans un style semi-anthologique qui présente différents monstres du duo Schwartz/Gammell. Lors d'une interview avec Collider, le réalisateur André Ovredal a donné quelques précisions sur Scary Stories 2, la suite de son film. Le cinéaste a expliqué que l'équipe créative utilisera les illustrations originales de Stephen Gammell comme source d'inspiration horrifique :

J'ai tellement appris sur Scary Stories, mais aussi du livre. Je pense que nous allons même encore plus entrer dans l'univers visuel de Gammell dans cette suite.

Et il a franchement raison. Parce que l'intérêt premier de Scary Stories demeure le design des monstres. Un bestiaire très séduisant qui permettait d'offrir une forte identité visuelle au film d'André Ovredal. Le premier opus proposait les apparitions de Toe Monster, d'Harold the Scarecrow, de Jangly Man et de Pale Lady. Avec plus de 80 histoires tirées des livres originaux, André Ovredal et son équipe ont encore beaucoup de créatures sous la main. Guillermo Del Toro devrait être de retour à la production pour cette suite qui n'a pas encore de date de sortie.