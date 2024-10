Même Tarantino a vu qu'il allait trop loin : cette scène de Django Unchained a été coupée

Dans une récente interview, Samuel L. Jackson a dévoilé que Quentin Tarantino avait coupé une scène de Django Unchained qu'il jugeait trop violente, et qui aurait pesé sur la carrière de son acteur.

Une scène de Django Unchained jugée trop violente, même pour Tarantino

Django Unchained est connu pour son exploration crue et sans compromis de l'esclavage dans l'Amérique du Sud du XIXe siècle, mêlant violence, tensions raciales et vengeance à la sauce typique de Quentin Tarantino. Le film a provoqué de nombreuses discussions, notamment autour de l'utilisation excessive de termes racistes et de scènes de violence stylisées. Cependant, même pour un réalisateur audacieux comme Tarantino, il existe des limites. Samuel L. Jackson a récemment révélé lors d'une interview vidéo donnée à GQ qu'une scène coupée du film avait été jugée "trop extrême" par le cinéaste lui-même.

Dans le film sorti en 2013, Samuel L. Jackson incarne Stephen Warren, l'esclave loyal au cruel propriétaire de plantation Calvin Candie, joué par Leonardo DiCaprio. Stephen est l'un des personnages les plus détestables du film, un homme qui trahit son propre peuple pour gagner les faveurs de son maître. Pourtant, il semble que Tarantino ait initialement conçu une scène qui allait encore plus loin dans l'horreur et la violence, mais qu'il ait finalement décidé de ne pas l'inclure.

Protéger Samuel L. Jackson

Dans l'interview donnée à GQ, Samuel L. Jackson a dévoilé une scène violente qui n'a pas été retenue dans la version finale de Django Unchained. Dans cette scène, Stephen devait torturer Django (interprété par Jamie Foxx) en utilisant un tisonnier chauffé, tout en prononçant un monologue déchirant sur son passé et son rôle dans la plantation. « Je devais commencer à brûler différentes parties de son corps avec le tisonnier », a expliqué Jackson. Cela faisait partie de la séquence dans laquelle Stephen prend le dessus sur Django dans la grange.

Jackson a précisé que Tarantino a décidé de couper cette scène, estimant que cela rendrait le personnage de Stephen trop monstrueux, au point où cela pourrait provoquer des réactions négatives contre Samuel L. Jackson lui-même. « Quentin m'a dit : "Si on garde ça dans le film, les gens vont te haïr, et je vais en être responsable" », se souvient Jackson. Tarantino, pourtant adepte des scènes violentes et controversées, a donc choisi de ne pas inclure cette séquence par souci des conséquences pour son acteur et ami.

Pourtant, Samuel L. Jackson était prêt à aller jusqu'au bout. « Je lui ai dit : "C'est ton histoire, et tu veux reculer maintenant ? Je suis prêt à le faire" », a ajouté Jackson. Mais Tarantino a jugé qu'il valait mieux ne pas pousser les choses aussi loin. « Il a pensé que les gens allaient vraiment me haïr après ça », a-t-il conclu.