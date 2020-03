Scooby : Warner dévoile une nouvelle bande-annonce qui précise l’intrigue

Vous avez aimé ? Partagez :

Scooby-Doo est de retour en mai prochain dans un nouveau film d’animation. Warner Bros Studios vient de partager une nouvelle bande-annonce qui en dévoile davantage sur l’intrigue de cette nouvelle chasse aux fantômes.

Scooby-Doo est un personnage définitivement culte. Il est créé en 1969 par Iwao Takamoto dans la série originale Scooby-Doo, Where are you ? réalisée par Joe Ruby et Ken Spears. Depuis ce jour, les séries centrées sur Scooby-Doo se comptent à la pelle, la dernière en date étant Scooby-Doo et Compagnie, diffusée depuis 2019 sur France 3. On ne compte pas non plus les innombrables téléfilms et films d’animation qui parcourent la carrière de Scooby. Enfin, le chien chasseur de fantôme possède deux films en version live à son effigie, sortis en 2002 et en 2004 et tous deux réalisés par Raja Gosnell. Bref, tout ça pour dire que Scooby-Doo est une fois de plus de retour, cette fois pour un film d’animation, produit par Warner Bros.

Scooby-Doo est kidnappé

Cette nouvelle bande-annonce (disponible en tête d’article) en dévoile davantage sur l’intrigue du film. Le long métrage, réalisé par Tony Cervone, permettra d’offrir une double intrigue. Le récit va à la fois se concentrer sur la genèse du groupe, avec la première rencontre entre Scooby et Sammy, et sur une affaire dans le présent. Les passages dans le passé conduiront le groupe, déjà constitué de Fred, Vera, Daphné, Sammy et Scooby, à mener leur première enquête. Tandis que les séquences dans le présent obligeront l’équipe a retrouver Scooby-Doo qui s’est fait kidnapper par le Blue Falcon.

Le duo inséparable se retrouve isolé du reste de l’équipe. Scooby-Doo semble avoir un destin qui le dépasse, et il va devoir l’affronter. Visiblement, le long métrage reprend les poncifs habituels de la série, et place le spectateur en territoire connu. Scooby! paraît cependant s’adresser à un public assez jeune, et prend le parti d’assumer ses vannes assez enfantines.

Côté casting Frank Welker va doubler Scooby Doo, Zac Efron prête sa voix à Fred, Will Forte est Sammy, Gina Rodriguez double Véra et enfin Amanda Seyfried est Daphné.

À noter également la présence de Mark Wahlberg dans le rôle de Blue Falcon. Sortie prévue le 13 mai prochain.