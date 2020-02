Scott Derrickson (Doctor Strange) travaillerait sur un nouveau film Constantine

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Constantine

Apparemment, le réalisateur Scott Derrickson serait en train de préparer un film centré sur Constantine. En tout cas c’est ce qu’il dit sur son compte Twitter personnel. Est-ce bientôt le retour du personnage DC ?

Scott Derrickson est célèbre pour avoir mis en scène l’excellent Sinister et pour avoir adapté pour Marvel Studios le célèbre Doctor Strange. Alors qu’il devait initialement mettre en scène les secondes aventures du sorcier suprême, il lâché le morceau. Apparemment à cause de divergences artistiques avec Marvel Studios. Et quand le studio perd un de ses réalisateurs, DC et Warner sont toujours au rendez-vous pour les repêcher. C’est déjà ce qu’ils avaient fait avec James Gunn lorsqu’il avait été écarté de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, avant d’être finalement rappelé. Ainsi, Scott Derrickson serait sur un autre héros mystique : Constantine.

Un nouveau film Constantine ?

À bien des égards, le personnage de Constantine est culte. Créé en 1985 par Alan Moore, ce personnage est entré rapidement dans le cœur des fans pour sa dimension mystique spirituelle. Chasseur de démon charismatique notamment membre de la Dark Justice League, il est très apprécié des lecteurs de comics.

En 2005, Francis Lawrence est chargé d’adapter le comics sur grand écran avec l’irremplaçable Keanu Reeves devant la caméra. Le long métrage reçoit des critiques majoritairement négatives au moment de sa sortie et fait un score assez timide au box office : un peu moins de 231 millions de dollars de recettes pour un budget de 100 millions. Mais avec le temps, le film est constamment réévalué, et se crée une solide communauté de fans désireux d’en voir une suite. Depuis, une série Constantine créée par David S Goyer, a été annulée après une saison.

Les fans vont être servis puisque Scott Derrickson serait en train de travailler dessus. C’est sur son compte Twitter que le cinéaste a rapporté cette information. Un fan lui demande s’il ne voudrait pas faire un film Justice League Dark. Ce à quoi le réalisateur répond un simple et précis : « Je ferais Constantine ».

I’d do Constantine — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) February 26, 2020

Une information qui n’a pour le moment pas été corroborée par Warner Bros ou DC. Même si le cinéaste est clair et précis, aucune déclaration officielle ne vient appuyer ses dires. En tout cas, un film Constantine par Scott Derrickson serait une véritable aubaine au vu de l’accointance de l’homme pour le genre horrifique.