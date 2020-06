Scott Pilgrim : Edgar Wright annonce un nouveau projet

Dans la filmographie très bonne d'Edgar Wright, "Scott Pilgrim" est l'un des films les plus appréciés du public. Le réalisateur va faire saliver les fans en teasant un nouveau projet en animation qui se déroulera dans le même univers. Ça ne vaut pas un second film live, mais quand même !

Scott Pilgrim passe par la case animation

Si Edgar Wright a gagné la réputation flatteuse qui est la sienne, Scott Pilgrim n'y est pas pour rien. L'adaptation des comics a été une pause dans sa trilogie cultissime Cornetto et lui permet de rentrer définitivement dans le coeur des cinéphiles geeks. Ces derniers seront enthousiastes à l'idée d'apprendre que quelque chose de nouveau en lien avec Scott Pilgrim a des chances de voir le jour. Edgar Wright a teasé auprès d'EW un film d'animation qui "revisiterait" le sujet, sans pour autant en dire plus. Rien n'est encore officiel, ce qui ne lui permet pas de trop s'étendre mais il travaille sur le dossier depuis un moment.

Pour rappel, Scott Pilgrim suit le personnage éponyme (Michael Cera) lors de sa rencontre avec Ramona (Mary Elizabeth Winstead). Problème : la jeune fille voit sa vie entravée par la présence de ses anciens petits amis qui ne veulent pas qu'un nouveau garçon prenne son coeur. Scott va devoir les combattre un à un pour conquérir la jeune femme. Comme dans un jeu vidéo, le film se construit sur un enchaînement de boss qu'il faut vaincre pour accéder à l'étape supérieure, jusqu'à que la victoire finale se dessine. Scott Pilgrim est un film à la sensibilité imparable, qui doit sa renommée au talent d'Edgar Wright pour embrasser un univers bourré de références et très inspiré de la pop culture. C'est dynamique, touchant, drôle, divertissant.

Un projet pour le cinéma ou la télévision ?

S'il n'a jamais été question réellement d'une suite live à Scott Pilgrim, c'est peut-être parce qu'Edgar Wright n'avait rien de plus à raconter par ce biais. Le score faiblard au box-office mondial (47 millions de dollars pour un budget de 60) doit être une autre raison. Mais quand on touche à de l'animation, on peut faire de grandes choses en laissant libre court à son imagination sans disposer d'un budget trop important. Tant mieux, parce que la mythologie Scott Pilgrim demande une certaine outrance visuelle. Mais est-ce que ce projet animé sera pour le cinéma ou la télévision ? Et, surtout, parle-t-on d'un long-métrage ou d'une série ? La télévision étant un terrain de jeu excitant avec une concurrence extraordinaire, une série Scott Pilgrim trouverait preneur à n'en pas douter.