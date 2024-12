Sean Penn dézingue les Oscars et leur « lâcheté extraordinaire »

Alors qu’il doit recevoir un prix mettant à l’honneur sa carrière, Sean Penn en a profité pour s’en prendre aux Oscars, incapables selon lui d’embrasser d’autres points de vue.

À Marrakech, Hollywood en prend pour son grade

Sean Penn est de passage au Festival International du Film de Marrakech où il doit recevoir un prix pour l’ensemble de sa carrière. Plutôt que de célébrer cet honneur, Sean Penn a préféré tirer à boulet rouge sur l’Académie des Oscars.

L’acteur, que l’on a vu dans Mystic River et Harvey Milk, est connu pour son franc-parler et ses divers engagements. Il n’a donc pas mâché ses mots pour critiquer le tout Hollywood :

« L’Académie fait preuve d’une lâcheté vraiment extraordinaire lorsqu’il s’agit de faire partie du monde plus vaste, avec une plus grande expression. De fait, elle a largement contribué à limiter l’imagination et à limiter les différentes expressions culturelles ».

Les Oscars, une simple « émission télé » pour Sean Penn

Mais qu’est-ce qui a bien pu mettre Sean Penn en rogne ? Le film The Apprentice de Ali Abbasi, plombé par une faible distribution sur le sol américain en particulier. Celui est à l’affiche de Daddio avec Dakota Johnson s’est insurgé contre cette pratique qui va, selon lui, à l’encontre de ce que prône l’industrie hollywoodienne : « C’est stupéfiant de voir à quel point ce milieu des anticonformistes a peur d’un grand film comme celui-là ».

Après avoir félicité le casting de The Apprentice mené par Sebastian Stan et Jeremy Strong, Sean Penn a balayé d’un revers de main les cérémonies de récompenses. Ces dernières devraient être « considérées pour ce qu'elles sont, des émissions de télé de divertissement, et moins comme des baromètres du mérite artistique », a fustigé l’acteur doublement oscarisé.

Sean Penn ne semble pas partager l’engouement des Oscars pour les différents lauréats chaque année. Sauf rares exceptions. « Je ne suis donc pas très enthousiaste à l’idée de voir l'Academie décerner des prix. Sauf quand il s'agit de mettre à l'honneur des films comme The Florida Project ou I’m Still Here ou Emilia Perez, pour parler des films qui sont susceptibles d'être honorés cette année ».

Sean Penn est l’un des producteurs du film September 5, dont on murmure qu’il pourrait faire partie des prétendants… aux prochains Oscars. Pas sûr de voir l’acteur sur Hollywood Boulevard le 3 mars prochain.