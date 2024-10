Selena Gomez raconte son audition folle pour Emilia Pérez

L'icône Selena Gomez, chanteuse et actrice, fait partie du casting du film Emilia Pérez de Jacques Audiard. À ce titre, elle a été distinguée du Prix d'interprétation féminine du Festival de Cannes 2024, partagé avec Zoe Saldaña, Karla Sofia Gascón et Adriana Paz. Avant la diffusion américaine du film, sur Netflix à partir du 13 novembre, Selena Gomez était présente sur le tapis rouge de la première qui s'est tenue lundi soir à Los Angeles. À cette occasion, elle est ainsi revenue sur son casting et sa première audition avec le cinéaste français. Et c'est un moment qu'elle n'est pas près d'oublier...

Elle a ainsi raconté avoir dû jouer une scène du scénario, scène durant laquelle son personnage Jessi sort toutes ses frustrations dans un numéro musical intitulé "Bienvenida".

Je n'avais aucune idée du concept vers lequel il allait. Le réalisateur, Jacques, m'a littéralement dit : " Joue l'ivresse, jette tes chaussures si tu veux, fais tous ces trucs et deviens folle". Je me suis dit : "Oh ? Ok." Je l'ai fait une fois, et il m'a dit : "Sois plus folle." Alors j'y suis allée à fond. Je me suis mise debout sur les meubles, et j'ai fait comme un "black out", je sais juste que je chantais de tout mon coeur et que je dansais comme si j'étais possédée - comme une femme ivre et possédée j'imagine - et ça a été une expérience complètement folle. Mais j'ai été honorée quand il a décidé de me retenir pour le rôle.