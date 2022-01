Selon la police : une bande-annonce intrigante et tendue avec Laetitia Casta et Alban Lenoir

Au cinéma le 23 février 2022, "Selon la police" est le nouveau film de Frédéric Videau et aligne un casting très solide. Des acteurs et actrices brillants pour nous plonger de manière inédite dans l'institution policière; et qui se dévoilent dans une première bande-annonce tendue.

Selon la police, un autre regard sur un métier sous tension

La police et le cinéma, c'est une grande histoire passionnelle, avec autant d'amour que de haine. Et plutôt que de s'en tenir à une dialectique simple policiers/voyous, le cinéma français s'est fait une spécialité dans le traitement de la police seule, comme fasciné par les idées et les individus qui la font. En 2021, Bac Nord de Cédric Jimenez a rencontré le succès et la polémique. En 2020 Omar Sy et Virginie Efira brillaient dans Police d'Anne Fontaine. Il y a eu aussi Bronx d'Olivier Marchal, Balle perdue de Guillaume Pierret... La police est un sujet de prédilection, que ce soit d'ailleurs dans un film policier ou dans un tout autre genre. Après À moi seule, sorti en 2012, Frédéric Videau va présenter son nouveau film Selon la police, prévu au cinéma le 23 février 2022.

Un film qui se dévoile dans une bande-annonce intrigante teintée d'effroi (en tête d'article).

Un matin, un flic de terrain usé jusqu’à la corde, que tous dans son commissariat appellent Ping-Pong, brûle sa carte de police et disparaît sans prévenir. Durant un jour et une nuit, ses collègues le cherchent, le croisent et le perdent dans Toulouse et sa banlieue. Mais chaque heure qui passe rapproche un peu plus Ping-Pong de son destin.

Gros casting pour sombres destins

Ping-Pong, c'est Patrick d'Assumçao, comédien de théâtre et acteur de cinéma d'auteur de plus en plus demandé depuis ses débuts sur grand écran en 2010. Autour de lui, on retrouve un beau casting composé notamment de Sofia Lesaffre, Laetitia Casta, Simon Abkarian, Alban Lenoir et le regretté Jean-François Stévenin. Les images de la bande-annonce de Selon la police semblent promettre des journées et des nuits très longues, avec une forme d'épuisement qui laisse penser qu'un drame va survenir. Frédéric Videau, réalisateur et par ailleurs scénariste proche des frères Larrieu, semble avoir créé là une galerie de personnages divers mais tous représentatifs de l'institution policière. On est curieux d'en savoir et d'en voir plus !