Sentinelle sud : Niels Schneider au cœur d'un trafic d'après-guerre dans la bande-annonce

La bande annonce de "Sentinelle sud" est arrivée. On retrouve Niels Schneider, Sofian Khammes et même Denis Lavant dans ce film mêlant intrigue policière et introspection des unités d'après-guerre.

L'après-guerre de Niels Schneider En pleine ascension, Niels Schneider revient devant la caméra avec Sentinelle sud, au cœur d'une ambiance assombrie d'après-guerre. L'acteur français est un habitué des long-métrages traitant de la guerre. Avec Sympathie pour le Diable où il joue le rôle de Paul Marchand, grand reporter à Sarajevo. Puis récemment la série Totems, disponible sur Prime Video, où il campe le personnage de Francis Mareuil, espion au sein du conflit de la guerre froide. Pour son nouveau film, il est accompagné de Sofian Khammes, vu l'année dernière au cinéma dans l'horrifique La Nuée. Le film suit Christian, un ancien soldat de l'armée française qui a combattu en Afghanistan. Un retour aux sources très compliqué, où les esprits de ces anciens combattants souffrent toujours autant des souvenirs de la guerre. Des personnes blessées par leurs expériences atroces à l'étranger. Un thriller noir fratricide Mais Sentinelle sud ne s'arrête pas à la réflexion d'après-guerre qui semble être le pilier du film. D'après la bande-annonce (en une d'article), il propose un thriller vif et émotif, d'une amitié saignée par le passé. L'armée accuse certains soldats de se livrer à des trafics d'opium. Au sein de cette affaire douteuse, Christian veut sauver la peau de ses frères d'armes. Entre intrigue sombre, secrets militaires, et déchirements fraternels, le film français se place comme un thriller noir très attirant. Sentinelle sud ©UFO Distribution Mathieu Gerault en est le réalisateur. Inconnu du grand public, il signe son premier long-métrage et peut se satisfaire d'avoir dans son film deux acteurs vedettes du cinéma français. Deux comédiens qui habitent leur rôle dans une intrigue sérieuse et actuelle, qui en fera frémir plus d'un. Patience pour les fans de Niels Schneider, ou les mordus de complots au sein des instituts de la France. Sentinelle sud sort le 13 avril 2022 dans les salles obscures de cinéma.