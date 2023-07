Sentinelle : une bande-annonce folle pour la comédie policière avec Jonathan Cohen

Prime Video a dévoilé la bande-annonce de "Sentinelle", nouvelle comédie déjantée avec Jonathan Cohen en flic et chanteur de l'île de la Réunion. Le film sera disponible sur la plateforme le 8 septembre.

Jonathan Cohen : flic et chanteur dans Sentinelle

Après avoir réalisé Terrible jungle (2020) et participé l'écriture de la série Canal+ Le Flambeau, Hugo Benamozig et David Caviglioli retrouvent Jonathan Cohen avec Sentinelle. Une nouvelle comédie décalée qui s'annonce totalement absurde. On y suivra François Sentinelle, un flic de l’Île de la Réunion à la gâchette facile à la double vie. En effet, en plus de travailler dans la police, Sentinelle est chanteur...

Si tout le monde à la Réunion a par le passé dansé sur son tube "Le Kiki", voilà 15 ans qu'il tente de renouer avec le succès. Tout en préparant un nouvel album, Sentinelle devra enquêter sur l'augmentation de la criminalité sur l'île.

Jonathan Cohen - Sentinelle ©Prime Video

Prime Video a dévoilé la première bande-annonce (vidéo en une d'article). On comprend que l'humour viendra du décalage entre le sérieux des personnages et ce qu'ils font. Il n'y a qu'à voir Sentinelle tirer les yeux fermés sur une plage et toucher des innocents, avant de le découvrir cheveux au vent sur un piano en train de chanter. Une proposition qui s'annonce délirante et parfaite pour Jonathan Cohen.

Le comédien sera accompagné, entre autres, de Raphaël Quenard (Cash, Chien de la casse), acteur de plus en plus présent sur les écrans. Avec eux, il y aura aussi Ramzy Bedia, Emmanuelle Bercot ou encore Gustave Kervern. Le film est prévu sur Prime Video le 8 septembre.