Ce soir à la TV : un western méconnu avec Pierce Brosnan et Liam Neeson

Jamais sorti au cinéma, le western "Seraphim Falls" avec Liam Neeson et Pierce Brosnan est à découvrir directement à la télévision. Il s'agit d'une histoire de vengeance, sur fond de paysages américains somptueux.

Seraphim Falls : c'est quoi ce western au casting XXL ?

Seraphim Falls est un western dramatique réalisé par David Von Ancken, sorti en 2007. Le film se déroule après la Guerre Civile américaine et suit la poursuite impitoyable d'un homme, le colonel Morsman Carver (joué par Liam Neeson), déterminé à se venger de Gideon (interprété par Pierce Brosnan). Carver a en effet perdu sa femme et ses enfants, brûlés vifs dans leur maison, incendiée lors du passage d'une cavalerie commandée par Gideon. Décidé à venger leur mort, Carver, aidé de quatre hommes de main, se lance à sa poursuite.

L'intrigue nous mène d'une chasse enneigée en montagne jusqu'aux étendues désertiques, soulignant le caractère personnel et destructeur de leur conflit.

En France, le film n'est jamais sorti dans les salles obscures, et a simplement bénéficié d'un parcours de diffusion télévisée. Il est sorti au cinéma aux États-Unis en janvier 2007, et n'a cumulé qu'un peu plus d'un million de dollars de recettes au box-office mondial, pour un budget estimé à 18 millions de dollars.

Au casting, on peut également citer Anjelica Houston dans le rôle de Madame Louise.

Liam Neeson veut (encore) venger sa famille

Face à Pierce Brosnan dans la peau de Gideon, Liam Neeson se positionne une nouvelle fois dans le rôle d'un homme prêt à tout pour venger les siens. Mais cette fois, l'intrigue ne se déroule pas de nos jours, mais à la fin du 19ᵉ siècle.

Le long-métrage, qui n'a pas eu de bons retours critiques, vaut surtout pour l'étendue de ses paysages somptueux. Le tournage du film a eu lieu dans plusieurs villes des États-Unis, notamment Taos, Santa Fe et Lordsburg au Nouveau-Mexique. Des prises de vues se sont également déroulées le long de la rivière McKenzie en Oregon, et aux chutes de Sahalie, dans le même état.