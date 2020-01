Seth Rogen a secrètement aidé à réécrire le scénario de Bad Boys 2

Le troisième opus de la saga, Bad Boys for Life, débarque le 22 janvier dans nos salles françaises, 17 ans après Bad Boys II. Les deux premiers demeurent des classiques du cinéma d’action américain. Avec le rapprochement de la sortie du 3ème épisode, les cinéphiles reviennent sur les deux précédents opus sur les réseaux sociaux. À tel point qu’une révélation a été dévoilée sur Twitter.

Bad Boys II est sorti en 2003 sous la direction de Michael Bay. Le cinéaste revenait derrière la caméra huit ans après le premier film. Évidemment, Will Smith et Martin Lawrence reprenaient leurs rôles de policiers à la gâchette facile. Les critiques avaient descendu le film à l’époque de sa sortie. Pourtant il est relativement devenu culte au fil des années pour les amateurs du genre. Mais saviez-vous que Seth Rogen avait participé à la réécriture du scénario ?

Le scénariste Eric Vespe est allé sur Twitter mardi 14 janvier 2020. Il voulait donner son opinion sur les Bad Boys, affirmant qu’il préférait le deuxième film. Il ne s’attendait probablement pas à avoir une réponse de Seth Rogen 13 heures plus tard disant : « J’ai aidé à réécrire Bab Boys II »

Une révélation qui a surpris tout le monde, en particulier le comédien Paul Scheer, qui a répondu à Seth Rogen : « Quoi ?! Je veux tout savoir ».

Seth Rogen a alors expliqué que lui et son partenaire de longue date Evan Goldberg étaient à cette époque en galère d’argent. Leur ami Judd Apatow a été embauché pour réécrire le scénario de Bad Boys II. Il a alors proposé à Seth Rogen et Evan Goldberg de venir lui donner un coup de main dans ce travail.

Judd was rewriting it and me and Evan were broke so he gave us a bit of money to help. I don’t remember much but we all definitely wrote the joke where they don’t know the words to the song, and where Martin shoots the machine gun in the car by accident. And probably many more…

— Seth Rogen (@Sethrogen) January 15, 2020