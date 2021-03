Seth Rogen travaillera avec Steven Spielberg dans le film basé sur son enfance

Les décennies passent, et Steven Spielberg reste toujours un réalisateur incontournable du cinéma américain. Dans une tentative de jeter un coup d'oeil dans le rétroviseur de sa vie, il a décidé de mettre en chantier un film inspiré librement de sa propre enfance. Alors que Michelle Williams avait déjà annoncé sa participation il y a un mois, on apprend que le casting s'étoffe encore avec Seth Rogen.

Le maître Steven Spielberg

Lorsqu'on parle de divertissement grand public, on pense bien souvent à Steven Spielberg. En effet, depuis le milieu des années 70 avec Les Dents de la mer, il accumule les succès critiques et commerciaux. Avec Georges Lucas et lui, débute ainsi l'ère du blockbuster américain dans lequel il sera considéré comme le Maitre du divertissement. Pouvant alterner œuvres grand public et films d'auteur très exigeants, Spielberg est un réalisateur qui a influencé bon nombre de productions jusqu'à aujourd'hui.

E.T. L'Extraterrestre ©Amblin Entertainment

Il serait donc intéressant de découvrir un film qui reviendra sur ses jeunes années. On sait que durant son enfance, le futur metteur en scène était déjà un fou de cinéma. Elève médiocre, il s'est formé presque tout seul à l'art de la réalisation, réalisant à seulement douze ans son premier long-métrage. Quel cinéphile et fan du cinéaste ne voudrait pas regarder un tel semi-biopic ?

Seth Rogen à la barre

Si la date de sortie du film n'est pas encore connue, la liste du casting s'allonge en revanche. Ainsi, après Michelle Williams, c'est donc Seth Rogen qui a été engagé pour jouer l'oncle préféré de Steven Spielberg durant son enfance. Un rôle assez inédit quand on repense à la filmographie de l'acteur-réalisateur-producteur. En effet, Rogen est plus devenu célèbre pour ses comédies potaches telles que Supergrave, En Cloque, mode d'emploi ou plus récemment L'Interview qui tue, que pour des films jugés plus sérieux. Dernièrement, il s'est signalé en tant que producteur pour la série déjantée The Boys. Par conséquent, c'est avec beaucoup de curiosité que l'on attend cette collaboration entre Steven Spielberg et le comédien.

Une belle mise en bouche de la part du réalisateur avant la sortie de son remake de West Side Story. La dernière date de sortie prévue est le 8 décembre 2021. On espère qu'elle sera conservée sauf si la crise sanitaire continue à sévir d'ici là.