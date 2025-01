Seven : David Fincher lève enfin le voile sur un gros mystère du film

David Fincher est aujourd'hui considéré comme l’un des cinéastes les plus doués de sa génération. Il a acquis ce statut grâce à ce qui était seulement son deuxième long-métrage. Car Seven n’a laissé personne indifférent à sa sortie, en 1995. Avec ce film, le célèbre réalisateur a signé un thriller d’une maîtrise folle, qui tient en haleine le spectateur de sa première à sa dernière minute.

Désormais culte, Seven met en scène deux policiers. Pour sa dernière enquête avant la retraite, l’inspecteur William Somerset doit faire équipe avec le jeune David Mills. Les deux hommes doivent attraper un redoutable assassin qui se fait appeler John Doe. Ce dernier a commencé une série de meurtres inspirés des sept péchés capitaux : la gourmandise, l’avarice, la paresse, l’orgueil, la luxure, l’envie et la colère.

La séquence finale de Seven est tout simplement inoubliable. Somerset y découvre avec horreur la tête de la femme de Mills dans une boîte. Pendant des années, une rumeur a circulé selon laquelle la production du film a fabriqué une réplique de la tête de Gwyneth Paltrow pour la mettre dans la boîte au moment du tournage. Trente ans après la sortie du film, David Fincher a enfin rétabli la vérité sur cette rumeur au cours d’une interview avec Entertainment Weekly :

Non, c’est totalement ridicule. Je crois que l’on avait un sac lesté d’un peu plus de trois kilos. On avait fait des recherches pour savoir combien pèserait la tête de Gwyneth par rapport au poids de tout son corps. On avait donc une idée de ce qu’elle pèserait, et je crois que l’on a mis un poids dans la boîte. Et on y a ajouté une perruque , et je crois qu’il y avait du sang dessus, pour que les cheveux de la perruque collent. Je crois que Morgan a ouvert 16 ou 17 de ces boîtes.