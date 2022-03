Sex Friends : Ashton Kutcher a été le sex friend d'une autre star du cinéma

La fiction n'est parfois pas si éloignée de la réalité. Nouvelle preuve avec "Sex Friends", qui présente Ashton Kutcher dans une relation loin d'être sérieuse. Il s'avère que l'acteur a également eu pour sex friend une autre star du cinéma américain.

Ashton Kutcher, sex friend au cinéma et dans la vie

À sa sortie en 2011, Sex Friends se positionnait comme un film dans l'air du temps tout en investissant le genre très codifié de la comédie romantique. L'histoire suivait Emma et Adam, deux célibataires qui entamaient une relation basée sur le sexe, sans aspirer à s'impliquer dans une affaire sérieuse. Mais, à force de se côtoyer, ces personnages commençaient à voir des sentiments naître. Le film signé Ivan Reitman ne réinventait pas le genre, tout en s'appuyant sur un sympathique duo formé par Natalie Portman et Ashton Kutcher.

Hasard du calendrier (ou pas), c'est durant la même année 2011 qu'est arrivé sur les écrans un projet identique : Sexe entre amis. Là aussi, il était question de deux adultes au centre d'une relation motivée par le sexe. Et, vous vous en doutez, des sentiments finissaient par entrer dans l'équation. Les rôles centraux étaient tenus sur ce projet par Justin Timberlake et Mila Kunis.

Sex Friends ©Paramount Pictures

Leur sujet similaire n'est pas le seul point commun que se partagent les films. En effet, ils ont chacun une star principale qui a été sex friend avec une autre. En l'occurence, on parle de Mila Kunis et Ashton Kutcher. Comme les personnages qu'ils incarnent, ils ont fricoté ensemble au lit avant d'envisager quelque chose de plus sérieux.

Pour tout reprendre depuis le début, les stars se rencontrent d'abord sur le tournage de la série That' 70s show. À cette occasion, ils s'embrassent mais uniquement dans leur rôle. Les années passent puis ils se retrouvent une décennie plus tard, en envisageant de se fréquenter, sans penser au futur et en prenant du bon temps. Lors d'un passage dans The Howard Stern Show après la sortie des films, Mila Kunis a expliqué les débuts de sa romance avec Ashton Kutcher :

Nous avons vraiment vécu comme dans nos films. Nous avons commencé à sortir ensemble en sachant que nous n'allions pas nous marier ensemble. Il sortait de son mariage et je sortais d'une relation. Nous nous sommes pris la main et la vie était belle. Mais nous étions sur la même longueur d'onde en pensant que c'était juste du fun. Et trois mois plus tard, je me suis dit : "ce n'est plus juste du fun."

Tout s'est bien prolongé avec un mariage au bout d'un an de relation puis la naissance de deux enfants. Une histoire qui fait rêver... Comme dans une bonne comédie romantique.