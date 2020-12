Sexe Intentions : Sarah Michelle Gellar et Selma Blair rejouent la scène du baiser

Un peu plus de 20 ans après "Sexe Intentions", Sarah Michelle Gellar et Selma Blair se retrouvent sur MTV pour rejouer le légendaire baiser du film. Hélas pour elles, en 2020, pas tout ne se passe comme on l'avait prévu et l'érotique se transforme en comique.

Sexe Intentions : titre culte d'une génération

Les années 90 ont produit leur lot de thrillers érotiques de plus ou moins bonne qualité. Dans l'ombre de l'inévitable Basic Instinct, d'autres films se sont fait remarquer avec leurs arguments. Des auteurs réputés se sont essayés au genre, comme Paul Verhoeven, David Cronenberg (Crash) ou encore Stanley Kubrick (Eyes Wide Shut). Pour un public plus jeune et moins exigeant, deux titres ont marqué cette décennie : Sexcrimes et Sexe Intentions. Le premier est réputé pour ses scènes gentiment sulfureuses auxquelles participent Matt Dillon, Neve Campbell et Denise Richards. Dans le second, c'est Ryan Phillippe, Reese Witherspoon, Selma Blair et Sarah Michelle Gellar qui s'illustrent. Les deux dernières partagent d'ailleurs un baiser qui est resté dans les mémoires.

Sexe Intentions s'inspire librement des Liaisons Dangereuses, dans une intrigue qui se déroule aux Etats-Unis. Sebastian Valmont est un garçon ayant été élevé dans un milieu aisé. Avec sa demi-sœur, Kathryn, ils s'affrontent pour savoir lequel des deux arrivera à avoir le plus de conquêtes. Leur petit jeu va mal tourner quand deux autres filles vont entrer dans la danse.

Les actrices remettent le couvert

En 2000, Selma Blair et Sarah Michelle Gellar avaient gagné ensemble le prix du Meilleur Baiser lors des MTV Movie Awards. Une cérémonie spéciale vient de se dérouler au début du mois de décembre : les MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time. Un événement qui permet de revenir sur les faits marquants de ces quarante dernières années, et de désigner le gagnant des gagnants dans différentes catégories. Les deux actrices ont remporté le titre dans la catégorie Baiser Légendaire. Pour célébrer leur victoire, on les retrouve dans une petite vidéo (en une d'article) où elles ont accepté de rejouer le fameux baiser de Sexe intentions. Enfin, elles tentent de le faire, parce qu'un gros détail va les empêcher : une vitre !

Pandémie oblige, pas question d'embrasser quiconque comme ça à la télévision. Ce qui devait être une scène un peu hot devient d'un coup carrément comique, les deux concernées n'ont pas peur d'en faire des tonnes. Après tout, c'est pour la bonne cause. Sarah Michelle Gellar se tourne vers la caméra et demande aux téléspectateurs de faire attention, en précisant ensuite que 2020 se termine bientôt. Un message qui tombe bien, pour sensibiliser les jeunes dans un pays où le port du masque n'est clairement pas généralisé.