Sexe, mensonges et vidéo : Steven Soderbergh a écrit la suite pendant le confinement

Le réalisateur Steven Soderbergh a profité du confinement pour écrire la suite de son énorme classique « Sexe, Mensonges et Vidéo ». Un long-métrage qui a révélé l'artiste aux yeux du monde en 1989.

Sexe, Mensonges et Vidéo est le tout premier long-métrage de Steven Soderbergh sorti en 1989 et directement récompensé par la Palme d'Or du Festival de Cannes. Pas mal pour un coup d'essai. Il est ainsi devenu le plus jeune réalisateur à remporter une Palme d'Or. Rien que ça. On apprend aujourd'hui que Steven Soderbergh a profité du confinement pour en écrire la suite.

Comment s'occuper pendant le confinement ?

Lors de l'émission en ligne Nightcap Live, Steven Soderbergh a déclaré :

Lorsque le confinement s'est produit ici à New York, afin de rester organisé et sain d'esprit, j'ai décidé que j'allais écrire. Pendant les six ou sept premières semaines du confinement j'ai terminé trois scénarios différents. L'un d'eux était une réécriture, l'autre était une origin-story, et le troisième était une adaptation d'un roman que je voulais faire. L'un de ces trois scénarios est une suite de Sexe, Mensonges et Vidéo. C'était une idée qui tournait dans ma tête depuis un certain temps et j'avais l'impression d'avoir trouvé un bon moyen de retourner dans cet univers. Donc je l'ai écrite et je veux la réaliser.

Le premier film racontait comment Graham Dalton collectionnait des interviews vidéos de femmes qui racontent sans restriction leur vie sexuelle. De retour dans sa ville natale il créait un dysfonctionnement au sein du couple d'un de ses vieux amis. Côté casting le film réunissait Andie MacDowell, James Spader, Peter Gallagher et Laura San Giacomo.

Steven Soderbergh a également parlé de son prochain projet intitulé Kill Switch. Il s'agit d'un thriller des années 1950 qui devait entrer en tournage à Détroit juste avant le confinement. Un film qui propose un casting totalement renversant notamment composé de Don Cheadle, Sebastian Stan, Jon Hamm, Benicio del Toro, Ray Liotta ou encore George Clooney. Rien que ça.