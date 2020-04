Shadowed : David F. Sandberg dévoile un court-métrage horrifique tourné en confinement

David F. Sandberg, le réalisateur de « Annabelle 2 : La Création du mal », et plus récemment de « Shazam ! », passe le temps pendant son confinement en réalisant un court-métrage d'horreur angoissant et bien flippant.

David F. Sandberg a trouvé un bon moyen de passer le temps pendant sa quarantaine. Il vient de signer un court-métrage horrifique de haute volée. Un petit film terrifiant de trois minutes, intitulé Shadowed, à découvrir en tête d'article. Shadowed, une peur courte mais intense Avant de se lancer dans le DC Extended Universe (DCEU) avec le sympathique Shazam !, David F. Sandberg a signé quelques films d'horreur. Il a notamment réalisé Dans le noir (adapté de son propre court-métrage Lights Out) et Annabelle 2 : La Création du mal, qui demeure le meilleur opus de la trilogie. Pour s'occuper pendant son confinement, le cinéaste a partagé un nouveau court-métrage sur sa chaîne YouTube. Comme dans ses autres courts, il met en vedette son épouse : Lotta Losten. Shadowed raconte le cauchemar d'une femme, seule chez elle, tourmentée par des ombres étranges. Une fois de plus Sandberg joue avec les ombres et les lumières comme il l'a proposé à travers le conceptuel Dans le noir. En description il ajoute que Shadowed est « une sorte de pièce complémentaire à notre court Lights Out. Regardez intensément dans l'obscurité ». Ce court-métrage est en tout cas parfaitement huilé. Il parvient à faire monter un crescendo d'anxiété avec énormément de maîtrise et très peu de moyens. Il réussit à recréer brillamment la peur primale du noir qui pèse sur tout être humain, tout en inversant le concept de Dans le noir. Et propose ainsi trois minutes de trouille intenses. Ce n'est pas le premier petit film qu'il réalise sous ce format. Depuis 5 ans, c'est une dizaine de courts-métrages horrifiques que le cinéaste a proposé à ses abonnés. Des histoires simples et efficaces qui permettent de mettre en lumière son talent d'écriture, de mise en scène et surtout sa femme, qui campe à chaque fois une protagoniste solide. Tous ces films sont encore en ligne, sur sa chaîne YouTube. Et ils valent le détour. David F. Sandberg est d'ailleurs censé offrir une suite à Dans le noir. Mais depuis qu'il a été recruté par le DCEU, son agenda est beaucoup plus chargé. Il va notamment rempiler pour Shazam 2.