Shailene Woodley va incarner une célèbre chanteuse dans un biopic

Si de nombreux films sur Janis Joplin ont été en développement, aucun ne s’est jamais concrétisé. Mais cette fois, la célèbre chanteuse devrait bel et bien avoir son biopic. Et c’est Shailene Woodley qui le portera.

Shailene Woodley va prêter ses traits à une chanteuse

Le dernier film en date dans lequel Shailene Woodley est apparue est Ferrari. Celui-ci raconte l’histoire vraie de l’ancien coureur Enzo Ferrari alors que la faillite menace l’usine construite avec sa femme et que son mariage est en difficulté. Et l’actrice a signé pour apparaître dans un autre film racontant une histoire vraie. Celle d'une célèbre chanteuse. The Hollywood Reporter nous apprend que la California Film Commission a donné le feu vert pour le tournage d’un long-métrage sur Janis Joplin. Shailene Woodley interprétera donc cette dernière, et sera l’une des productrices du biopic. Celui-ci n’a pas encore de titre.

Enfin un biopic sur Janis Joplin

Shailene Woodley a remercié la California Film Commission pour avoir donné son accord pour le tournage du film. Les prises de vue en Californie devraient durer trente jours. Cette fois semble donc être la bonne pour le biopic sur Janis Joplin. Car ce n’est pas la première fois qu’un tel projet est évoqué. Bien au contraire.

Avant Shailene Woodley, de nombreuses actrices ont été liées à un long-métrage sur Janis Joplin. Amy Adams aurait pu jouer l'interprète de Summertime dans Janis : Get It While You Can. Puis, Zooey Deschanel avait été choisie pour porter The Gospel According to Janis. Plus tard, Melissa Etheridge, Brittany Murphy et Renée Zellweger ont été envisagées tour à tour pour porter un autre projet de biopic intitulé Piece of My Heart. Mais ces trois films ne se sont jamais concrétisés.

Quelle intrigue et quel casting pour le film ?

Sauf retournement de situation, le nouveau biopic sur Janis Joplin devrait donc ne pas connaître le même sort que ses prédécesseurs. Il devrait cette fois bel et bien voir le jour. On attend désormais d’avoir plus de détails sur son intrigue. Nous proposera-t-il une histoire sur la vie entière de la chanteuse, ou se concentrera-t-il sur une période précise ? À l’heure actuelle, on ne sait pas non plus à qui Shailene Woodley donnera la réplique. Car c’est la seule actrice à avoir été annoncée au casting du film. Il est également trop tôt pour connaître la date de sortie du film. Mais avec le feu vert donné par la California Film Commission, de nouvelles informations sur ce projet devraient nous être bientôt communiquées.