Shang-Chi 2 : le film officiellement annoncé !

Après "Black Widow" et avant "Les Éternels", Marvel nous a fait rencontrer le super-héros "Shang-Chi" dans le long-métrage sorti le 1er septembre sur les écrans français. Le personnage reviendra dans l'univers étendu puisqu'un second épisode est en préparation.

Le premier super-héros asiatique du MCU

La crise sanitaire a forcé les fans de Marvel à subir une période de vache maigre mais ils peuvent désormais allègrement soulager leur appétit. Le studio a rouvert les hostilités avec une cadence folle de 4 longs-métrages délivrés en l'espace de seulement 6 mois. Parmi eux se trouve Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, une nouvelle pierre à l'édifice MCU qui a autant dragué le public asiatique que souligné l'envie de diversité voulue par Marvel.

Le film reprenait majoritairement les éléments déployés dans les comics, avec Shaun qui voyait son père revenir dans sa vie pour l'attirer dans ses affaires criminelles. En refusant de le rejoindre, il se transformait en Shang-Chi, un héros adepte des arts martiaux. Avec 431 millions de dollars rapportés au box-office mondial, le long-métrage est considéré comme un succès. Le score est, certes, plus faible que ceux réalisés habituellement par Marvel, mais le contexte particulier provoqué par la pandémie change la donne.

Shang-Chi (Simu Liu) - Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux ©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.

Un second film sur Shang-Chi et une nouvelle série Disney+

Shang-Chi n'a pas dit son dernier mot et a de l'avenir dans le MCU. On ne sait pas s'il se mêlera aux histoires d'autres héros mais nous savons désormais qu'il aura le droit à une seconde aventure en solo. Deadline annonce que le metteur en scène Destin Daniel Cretton va revenir au scénario ainsi que derrière la caméra. Un accord qui intervient dans le cadre de son récent deal passé avec Disney/Marvel. Le scénario de cette suite est inconnu pour le moment, on peut seulement dire que Simu Liu sera évidemment de retour en tête d'affiche.

À moins d'un ratage retentissant, il nous semblait logique qu'un second film allait voir le jour. Marvel lance plusieurs personnages durant sa phase 4 et renouvelle son armée de super-héros, y compris en passant par le petit écran. Un territoire que va aussi explorer Destin Daniel Cretton puisque le média américain précise qu'il est en train de développer un show du MCU pour la plateforme Disney+. Le mystère reste entier sur l'identité de ce show. On ne saurait dire si Shang-Chi sera impliqué dedans ni s'il sera encore question du versant asiatique de la Maison des Idées.

Le calendrier du MCU est, pour l'heure, bien rempli pour les prochaines années. Shang-Chi 2 ne sortira vraisemblablement pas avant 2024.