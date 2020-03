Shang-Chi : découvrez le coût exorbitant de l'arrêt de la production

Tout le monde commence à réagir face au coronavirus. Les salles de cinéma ferment et l'industrie du 7ème gèle ses activités le temps de laisser passer la tempête. Tous les gros tournages sont à l'arrêt et Disney va perdre des sous dans cette affaire, comme en témoigne notamment le coût de l'arrêt de la production de "Shang-Chi."

Ces derniers jours, avec la démultiplication des cas de coronavirus et la prise de conscience générale des risques encourus, il semblerait qu'une grosse réaction à la hauteur des événements ait eu lieu. Certains ont pris des décisions avant les autres, en reportant les dates de sortie ou en interdisant aux équipes de continuer de se rendre sur les plateaux. Un à un, les films des prochaines semaines (et même des prochains mois), ont été reportés. Pour les productions en cours, les studios ne veulent pas s'exposer à de mauvaises surprises et stoppent les équipes dans leur élan. Disney est forcément de ceux qui ont tout mis en pause. Parmi leurs projets en cours, on retrouve Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Le tournage de Shang-Chi en pause et cela a un prix

Nous vous racontions dernièrement comment le tournage était quasiment arrêté, après que le réalisateur Destin Cretton ait été mis en quarantaine en attendant de savoir s'il avait le fameux virus. L'équipe secondaire avait quand même l'autorisation de travailler mais avec l'arrêt généralisé, ça ne devrait plus être le cas. Et tout ça va coûter une certaine somme à Disney ! Selon The Hollywood Reporter, c'est entre 300 000 et 350 000$ que le studio va perdre par jour. Cela s'explique par le fait qu'il faut quand même continuer de payer les chefs de chaque département ainsi que les employés. Shang-chi ne sera pas le seul projet qui va coûter de l'argent, pour les mêmes raisons.

En fin de course, la note risque d'être assez salée puisqu'on part sur, au minimum absolu, environ une quinzaine de jours d'inactivité. Par un calcul rapide, on se rend compte que les 4 millions de dollars seront dépassés. L'article du média américain n'est pas dans la capacité de préciser si des assurances pourront compenser tout ça ou si on se dirige vers des pertes sèches.

À l'heure où le virus se répand, le cinéma n'est évidemment pas la priorité. Comme quasiment tous les domaines, il n'échappera pas à la règle. Et, quand tout se sera tassé - on l'espère le plus vite possible -, il faudra quand même examiner l'ampleur des dégâts. D'autant plus que tout le monde n'a pas les reins aussi solides que Disney pour affronter cet obstacle...