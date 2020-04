Shang-Chi : Destin Cretton dévoile une première photo de son casting

Le réalisateur de "Shang-Chi et la Légende des dix anneaux" a partagé une première photo d’une partie du casting sur son compte instagram. On y découvre trois des principaux protagonistes du futur film Marvel, réunis pour le tournage avant que le coronavirus ne le mette en pause.

Destin Cretton, le réalisateur de Shang-Chi et la Légende des dix anneaux, premier film Marvel porté principalement par des acteurs d’origine asiatique, a partagé sur son compte Instagram une photo (voir en fin d'article) sur laquelle on peut voir certains membres du casting. Le cliché avait été pris avant que la production ne soit suspendue à cause du coronavirus.

Normalement, le film aurait dû être en plein tournage en Australie en ce moment. Mais à cause de la pandémie, il a été arrêté comme la plupart des autres productions, que ce soit pour des long-métrages ou des séries. Mais l’équipe de Shang-Chi avait eu le temps de commencer à filmer avant cela, même si peu de scènes ont pu être tournées.

On peut donc voir sur la photo de Cretton une partie de l’équipe du film, sur laquelle trois des principaux membres du casting sont présents en compagnie du réalisateur. On y découvre Simu Liu, qui tiendra le rôle principal du projet, et Awkafina, très en vogue actuellement à Hollywood, qui jouera un personnage resté pour le moment secret. Enfin, on peut voir sur la photo le légendaire acteur chinois Tony Leung, qui jouera une version du Mandarin qui devrait beaucoup plus se rapprocher de celle des comics que celle interprétée par Ben Kingsley dans Iron Man 3.

Une intrigue encore inconnue pour Shang-Chi

L’intrigue du film reste pour le moment un mystère. On sait juste que le personnage de Shang-Chi, connu comme « Le Maître du Kung-Fu », sera évidemment au centre de l’histoire, et que le Mandarin devrait donc vraisemblablement être le principal antagoniste de l’histoire. Mais ce n’est pas seulement au niveau de l’intrigue que les informations connues sont peu nombreuses.

Outre les trois membres du casting présents sur la photo de Cretton, aucun autre nom n’a filtré. Cela peut paraître étonnant puisque, comme évoqué précédemment, le film devrait être en plein tournage en ce moment. Des rumeurs circulaient récemment sur la participation au projet de Rosalind Chao et Ronny Chieng, mais rien n’a été officiellement confirmé. Il en va de même pour Michelle Yeoh, qui était annoncée en discussions pour faire partie elle aussi du casting.

La Maison des Idées a donc réussi à garder une grosse part de mystère autour de son futur film. On devrait en apprendre un peu plus une fois que le tournage aura repris. Décalé de trois mois à cause du coronavirus, le film sur le héros Shang-Chi est maintenant prévu pour le 5 mai 2021.