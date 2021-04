Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux : 8 plans à retenir de la bande-annonce

Marvel va introduire le premier super-héros asiatique du MCU dans "Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux". Une première bande-annonce pleine d'action vient enfin d'être révélée. Focus sur 8 plans qui ont retenu notre attention.

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux : la première bande-annonce est sortie

Hormis Black Widow, Marvel s'est bien gardé de lancer la promotion de ses autres films prévus en début de phase 4. Leur intérêt est de ne pas démarrer le processus trop tôt afin de se prémunir en cas de report. Le calendrier a d'ailleurs déjà été réaménagé depuis des mois et c'est ainsi que Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux s'est vu attribuer la date de sortie du 1er septembre prochain.

D'ici là, les salles auront repris un fonctionnement normal (on l'espère !) et le premier super-héros asiatique pourra faire son entrée dans le MCU. On découvrira Simu Liu dans la peau de Shang-Chi, un jeune homme dont le père veut le voir le rejoindre dans son activité criminelle. Une voie qui n'intéresse pas le héros et qui va lui attirer des ennuis. Derrière la caméra, on retrouve Destin Daniel Cretton, qui a l'air d'avoir emballé un bon film d'action. La bande-annonce contient plusieurs éléments qui méritent qu'on s'attarde dessus.

Le méchant dévoilé

Wenwu (Tony Leung Chiu-Wai) - Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux ©Marvel Studios

Le MCU va enfin introduire le vrai Mandarin après la version de Ben Kingsley dans Iron Man 3. On peut le découvrir dans la bande-annonce sous les traits de Tony Leung Chiu-Wai. Son background a été réécrit par rapport aux comics puisqu'il devient ici le père de Shang-Chi. À la tête de l'organisation criminelle Les 10 anneaux, il va se confronter à la réticence de son fils, désireux de ne pas embrasser une carrière d'hors-la-loi. Dans le plan ci-dessus, on voit le logo de son clan inscrit sur le mur derrière le Mandarin. Le méchant se retrouve rattaché à ce super-héros alors qu'il est normalement en opposition à Iron Man dans les comics.

Le passé de Shang-Chi

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux ©Marvel Studios

La bande-annonce présente bien le film comme une origin story, dans le sens où le passé du personnage principal est déjà largement introduit. Cette partie devrait occuper une certaine partie du long-métrage, pour que l'on comprenne bien d'où vient Shang-Chi. Plusieurs plans le montrent durant sa jeunesse en train de subir un entraînement à la dure. Ce processus pour le forger doit normalement le mener à rejoindre son père et accomplir sa destinée. Mais on voit ensuite qu'il a démarré une autre vie aux États-Unis, en étant un jeune homme tout à fait normal. Jusqu'à ce que son père refasse surface et tente de l'attirer du côté obscur.

Qu'est-ce que ces bracelets ?

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux ©Marvel Studios

Le film a-t-il pris le risque d'effectuer une modification majeure au sujet des 10 anneaux ? Dans les comics, le Mandarin porte sur chacun de ses doigts un anneau différent. La combinaison des 10 lui permet d'obtenir des pouvoirs puissants. Un plan de la bande-annonce intrigue puisqu'on voit plusieurs bracelets bleus qui peuvent faire penser aux anneaux. On ne sait pas encore exactement ce que ces accessoires veulent dire mais ils confèrent sans doute des capacités magiques à celui qui les portent. Si les vrais 10 anneaux sont montrés dans le film, ces bracelets pourraient alors être une caractéristique d'un des ennemis de Shang-Chi.

Death Dealer

Death Dealer - Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux ©Marvel Studios

On a déjà parlé du Mandarin mais ce n'est pas le seul antagoniste qui s'opposera à Shang-Chi. L'un d'eux sera Death Dealer, un redoutable combattant masqué qui connaît le héros depuis son enfance. Il était justement déjà là lors de son entraînement. Plus tard, il le retrouvera pour lui faire regretter de ne pas avoir rejoint son père. On ne sait pas encore comment il sera traité dans le film. Les comics nous ont enseigné qu'il était un agent double du MI6 au service de Fu Manchu (le père de Shang-Chi). Son look a été respecté et mieux vaut ne pas le sous-estimer. Il se pourrait que ce soit lui qui donne le plus de fil à retordre au personnage principal.

Razor Fist

Razor Fist (Florian Munteanu) - Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux ©Marvel Studios

L'autre ennemi largement teasé est Razor Fist. Lui aussi ne peut pas passer inaperçu avec sa lame à la place d'une main. Il est caractérisé par cette particularité. Vu qu'il ne pourra pas y avoir de la place pour toute le monde, on a l'impression qu'il sera un ennemi secondaire par rapport à Death Dealer.

Fah Lo Suee présentée ?

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux ©Marvel Studios

Qui est cette femme qui combat Shang-Chi dans la cage ? La bande-annonce n'apporte pas d'éléments concrets sur son identité mais nous sommes en droit de penser qu'il s'agit de Fah Lo Suee, la demi-sœur du héros dans les comics - ils partagent le même père mais pas la même mère. Par rapport au Maître du Kung-fu, elle a accepté de travailler au sein de l'organisation familiale dirigée par son père.

Le caméo de Vendor

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux ©Marvel Studios

La scène du combat dans le bus revient à plusieurs reprises dans cet aperçu. Lors d'un plan sur Katy (Awkwafina), une tête connue dans le MCU fait son apparition : Vendor. C'est lui, l'homme à lunettes barbu qui se trouve sur la gauche du plan. On a pu le voir dans Spider-Man : Homecoming en train de réclamer un flip à l'Homme-Araignée en pleine rue.

Le signe Captain America

Shang-Chi (Simu Liu) - Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux ©Marvel Studios

Une autre référence au MCU s'est glissée dans un plan. Lorsque Shang-Chi se présente torse nu dans une cage, on peut voir derrière lui, sur sa gauche, un tag qui représente le bouclier de Captain America. L'occasion de se demander comment le film va se positionner par rapport au reste de l'univers étendu car les connexions ne sont pas encore évidentes.