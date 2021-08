Shang-Chi et La Légende des Dix Anneaux : les premiers avis sont tombés

Attendu le 1er septembre dans les salles françaises, "Shang-Chi et La Légende des Dix Anneaux" vient d'être présenté en avant-première à Los Angeles. Un événement à l'issue duquel des premiers avis sont tombés.

Shang-Chi, un super-héros asiatique

Dans sa quête de diversité et de renouvellement, le Marvel Cinematic Universe va introduire son premier super-héros asiatique dans Shang-Chi et La Légende des Dix Anneaux. Le long-métrage réalisé par Destin Daniel Cretton va reprendre l'histoire du personnage telle qu'elle existe dans les comics. Shang-Chi est le fils d'un criminel qui espère que sa progéniture travaille un jour à ses côtés. Après lui avoir laissé un peu de temps pour vivre sa vie, le moment est venu de lui rappeler ses obligations familiales. Or, le fiston refuse de répondre à l'appel de son père et va devoir affronter des ennemis qui veulent lui faire regretter son choix. En plus de ses aptitudes pour le combat rapproché, il va apprendre à dompter des puissants pouvoirs.

Le rôle central a été confié à Simu Liu, pendant que Tony Leung Chiu-Wai incarnera le Mandarin (le fake incarné par Ben Kingsley dans Iron Man 3 sera d'ailleurs de retour dans le film) et que l'attachante Awkwafina sera la meilleure amie du héros.

Shang-Chi et La Légende des Dix Anneaux ©Marvel Studios

Outre l'origin story, on attend de voir comment Shang-Chi va pouvoir s'insérer dans l'univers étendu et dans un projet commun. Le film débarque le 1er septembre prochain dans nos salles, quelques semaines après l'arrivée de Black Widow. Cette nouvelle sortie devrait d'ailleurs échapper à un passage direct sur Disney+.

Shang-Chi et La Légende des Dix Anneaux vient d'être montré en avant-première aux États-Unis et, dans la foulée, des avis sont tombés. Avant tout, précisons comme d'habitude qu'il faut les prendre avec des pincettes car les premiers retours sur les productions Marvel ont tendance à être très enthousiastes. On voit, encore cette fois, un déluge de superlatifs positifs et de mots peut-être un peu forts par rapport à la véritable qualité du film.

Les premiers avis sont arrivés