Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux : première bande-annonce du film Marvel

Le Marvel Cinematic Universe a repris sur le petit écran avec les séries Disney+, mais les films ne cessent de devoir ronger leur frein. « Black Widow » est le prochain projet à sortir, puis viendra le tour de "Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux" en septembre. Le premier héros asiatique de l’univers se montre dans une bande-annonce.

Shang-Chi : le premier super-héros asiatique du MCU

Si le monde n'avait pas eu à affronter la crise sanitaire, nous aurions déjà pu découvrir dans nos salles Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. À l'origine, le long-métrage était prévu en février 2021. Hélas, tout le calendrier Marvel a été bousculé et aucun titre de la phase 4 n'est encore sorti au cinéma. Le premier sera Black Widow prévu le 7 juillet. Une date un temps réservée à Shang-Chi, avant qu'il ne soit prié de filer au 1er septembre d'après. Normalement, nous pourrons découvrir l'aventure du premier super-héros asiatique du MCU à la rentrée.

La réalisation de Destin Daniel Cretton va servir d'origin story au personnage incarné par Simu Liu. Shang-Chi n'a pas suivi la voie de son père en devenant un criminel. Quand celui-ci lui propose de le rejoindre officiellement, il refuse. Alors qu'il commence à comprendre qui il est et quels sont ses pouvoirs, le héros doit affronter le Mandarin et une communauté d'assassins. Le méchant ne sera plus incarné par Ben Kingsley, comme dans Iron Man 3, mais par Tony Leung Chiu-Wai. Cette version sera cette fois la définitive !

Shang-Chi (Simu Liu) - Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux ©Marvel Studios

La bande-annonce est arrivée

Marvel a fait de la diversité l'un de ces principaux axes de travail pour la suite du MCU. C'est ainsi que des profils différents sont progressivement introduits dans l'univers. Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux répond à cette logique. Alors qu'il est prêt depuis un moment, le film ne s'était pas montré encore de manière officielle. Une première bande-annonce de plus de deux minutes vient d'être délivrée par le studio. On y découvre, à cette occasion, l'univers et une partie des personnages. L'extrait met forcément l'accent sur les scènes d'action, avec quelques combats qui ont l'air sympathiques. Étrangement, on n'a pas cette impression d'être forcément devant un produit Marvel. La place du long-métrage dans l'univers étendu ne saute pas aux yeux mais on se doute bien que tout va finir par s'emboîter de manière logique.