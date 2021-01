Shang-Chi : Simon Liu affirme que son personnage est plus fort que certains Avengers

Simu Liu, l'acteur qui campe Shang-Chi dans le futur film Marvel, affirme que son personnage est capable de vaincre Hulk, La Veuve Noire et Iron Man sur un ring de boxe. Le comédien a peut-être les yeux plus gros que le ventre...

Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Réalisé par Destin Daniel Cretton et attendu pour le 7 juillet 2021, Shang-Chi et la légende des dix anneaux est le prochain film du Marvel Cinematic Universe (MCU) à voir le jour après Black Widow. On espère d'ailleurs toujours une sortie en salle malgré la situation sanitaire actuelle. Le long-métrage racontera les origines de Shang-Chi, le Maître du kung-fu. Inspiré de Bruce Lee, Shang Chi est créé en 1973 par Steve Englehart et Jim Starlin. Originaire de Hunan, il est le fils de Fu Manchu, un criminel influent. Le héros utilise ses capacités pour s'opposer à son père et entraîner son arrestation. Après avoir réglé ses problèmes familiaux, Shang-Chi rejoint les USA, et notamment l'équipe des héros à louer, composée de Daredevil, Luke Cage et Iron Fist.

Shang-Chi et Spider-Man ©Marvel Comics

Le film Marvel va quelque peu changer ses origines. Si l'histoire est globalement la même, le Mandarin sera l'antagoniste principal du film. Après l'affront Iron Man 3 où Ben Kingsley jouait un faux Mandarin, le MCU rectifie le tire et engage Tony Leung Chiu-Wai pour camper ce méchant culte des comics. Ce dernier sera vraisemblablement en possession des anneaux de pouvoirs, des artefacts très puissants qui confère à son détenteur des pouvoirs sans limites.

Shang-Chi plus fort que les Avengers ?

Lors d'une récente interview avec Toronto Life, Simu Liu s'est étendu sur la force de son personnage. Il affirme que Shang Chi serait capable de battre plusieurs Avengers sur un ring de boxe. À la question de savoir qui gagnerait un combat entre le Maître du kung-fu, Hulk, La Veuve Noire et Iron Man, l'acteur n'hésite pas :

Je gagne ! Shang-Chi. Je pourrais en débattre en tant que fan pendant des heures, mais maintenant que j'y suis impliqué, je dois penser que je pourrais prendre le dessus sur n'importe lequel. Shang-Chi sait vraiment se battre. Quant à ses autres compétences et pouvoirs, vous devrez attendre pour les découvrir.

Shang-Chi ©Marvel Comics

Contre Black Widow, Shang-Chi devrait prendre l'avantage. Après tout, ce sont deux personnages qui fonctionnent à peu près de la même manière. L'héroïne incarnée par Scarlett Johansson n'a pas de pouvoirs et est une super-espionne ultra-entraînée, qui connaît de nombreuses techniques de combat. Mais il n'est pas certain que ses capacités soient suffisantes pour vaincre le Maître du kung-fu. Et si l’affrontement serait sans doute très serré, il y a de grandes chances que Shang-Chi en sorte finalement victorieux.

Mais en ce qui concerne Hulk et Iron Man, Simu Liu a peut-être les yeux plus gros que le ventre. Contre le milliardaire en armure, Shang-Chi a peu de chances de gagner. Si Tony Stark n'a pas ses gadgets à disposition, il pourrait perdre l'affrontement. Mais s'il est dans son armure high-tech, on voit très mal comment Shang-Chi pourrait l'emporter.

Et contre Hulk, cette confrontation serait irrémédiablement à sens unique. Hulk est l'un des personnages les plus puissants de tout l'univers Marvel. Un combattant indestructible et destructeur, capable de tenir tête aux antagonistes les plus puissants de la création. Alors, certes, Shang-Chi est un héros insaisissable, très rapide et vif. Mais un seul et unique coup du Géant de Jade qui toucherait sa cible et c'en serait fini de Shang-Chi...