Shang-Chi : Simu Liu partage les coulisses de la scène du bus

Alors que « Shang-Chi et la Légende des dix anneaux » est actuellement en salles, le comédien Simu Liu vient de partager une vidéo des coulisses du tournage. Plus précisément sur l'excellente séquence du bus.

Shang-Chi : le nouveau né des studios Marvel

Après le succès de Black Panther, Marvel Studios a décidé de développer une autre culture : l'Asie. Pour ça, les studios Marvel ont engagé Destin Daniel Cretton pour diriger Shang-Chi et la Légende des dix anneaux. Côté casting, c'est essentiellement des comédiens asiatiques qui mènent la barque avec notamment Tony Leung, Michelle Yeoh, Benedict Wong, Awkwafina et bien sûr la star du film : Simu Liu. Shang-Chi, sorte d'hommage au grand Bruce Lee, est assez célèbre auprès des lecteurs de comics, mais demeure relativement méconnu du grand public. Avec Shang-Chi et la Légende des dix anneaux, le Marvel Cinematic Universe (MCU) cherche à promouvoir la culture asiatique tout en introduisant un nouveau super-héros à son écurie.

Shang-Chi et la Légende des dix anneaux ©Marvel Studios

Deuxième film de la phase 4 du MCU après Black Widow, Shang-Chi a reçu des critiques parfois assez mitigées. Shang-Chi et la Légende des dix anneaux raconte l'histoire du fils du vrai Mandarin, qui dirige une organisation criminelle appelée les Dix Anneaux. Après avoir passé une décennie à San Francisco, Shang-Chi est obligé de rentrer en Chine pour retrouver sa famille dysfonctionnelle.

Une séquence totalement folle

Le but de Shang-Chi et la Légende des dix anneaux était également de rendre hommage aux films d'art martiaux asiatiques. Une séquence en particulier a retenu l'attention des spectateurs, et à raison. Alors que Shang-Chi est encore à San Francisco, il se fait attaquer par une groupe de mystérieux individus qui cherchent à lui voler son pendentif. S'en suit une séquence d'action remarquable, à l'intérieur d'un bus, qui a totalement marqué les esprits. Simu Liu a qualifié cette séquence « d'emblématique », et a révélé qu'elle avait été tournée sur quatre semaines.

Simu Liu a par ailleurs récemment publié une vidéo sur son compte Instagram où il se montre en train de faire les cascades de cette fameuse séquence. Le clip le met en scène en train de courir et de glisser sur un faux bus, solidement attaché. Liu a accompagné la vidéo de la légende suivante : « Le train de la hype a quitté la gare, alors accrochez-vous bien. Entrez dans l'histoire avec nous le 3 septembre ».

Il faut dire que la séquence du bus est une leçon de mise en scène. Pas étonnant que Destin Daniel Cretton ait pris un mois pour concrétiser cette séquence. Les combats sont d'une beauté renversante, et la fluidité de l'image est une leçon pour les autres films du MCU. En France, Shang-Chi et la Légende des dix anneaux est en salle depuis le mercredi 1er septembre.