Shang-Chi : un ancien méchant fait son retour dans la nouvelle bande-annonce

"Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux" se montre dans une nouvelle bande-annonce, avec toujours autant d'action au programme. Restez jusqu'à la fin, car un ancien méchant de l'univers fait son apparition inattendue.

Shang-Chi se montre dans une seconde bande-annonce

Le premier super-héros asiatique du MCU va être présenté dans Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. Il s'agit du second long-métrage de la phase 4 et sa sortie est prévue le 1er septembre prochain. Réalisé par Destin Daniel Cretton, il va nous présenter Simu Liu dans la peau de Shang-Chi. Fils d'un célèbre criminel, il refuse de marcher sur ses traces et d'intégrer son organisation criminelle. Au lieu de le rejoindre quand son père l'invite à le faire, il préfère emprunter la voie qui lui semble juste. Programmé pour devenir un soldat d'élite, Shang-Chi va mettre ses compétences et ses futurs pouvoirs au service du Bien.

Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux ©Marvel Studios

Nous aurons le temps de faire connaissance avec ce nouveau super-héros puisque c'est une origin story en bonne et due forme qui nous attend. Sur le papier, ce n'est pas ce personnage Marvel qui parle le plus aux fans mais on sait que le studio tient à faire attention à la diversité dans ses rangs. Le film va en profiter pour présenter enfin le vrai Mandarin. Tony Leung Chiu-Wai passe après la fake version de Ben Kingsley dans Iron Man 3 et il sera le principal méchant du scénario. On peut d'ailleurs le voir un peu plus en action dans cette nouvelle bande-annonce, avec ses fameux anneaux. Dans les comics, c'est aux doigts qu'ils se portent. Ici, ils sont cinq sur chaque avant-bras et lui permettent effectivement d'utiliser des pouvoirs magiques.

Le retour inattendu de l'Abomination

Mais les images les plus intéressantes de cet aperçu arrivent à la toute fin. D'abord, un très beau plan sous l'eau montre Shang-Chi face à un dragon. Ensuite, un ancien méchant du MCU se signale alors qu'on ne pensait pas le voir dans ce film. Lors d'un combat dans une cage, l'Abomination de L'Incroyable Hulk fait une apparition, dans un combat contre un personnage qui semble être Wong (Benedict Wong). Le méchant incarné par Tim Roth doit faire son retour dans la série She-Hulk mais nous ne pensions vraiment pas qu'il allait être incorporé dans ce film. Marvel nous a fait une drôle de surprise sur ce coup et on a hâte de voir comment il sera utilisé.