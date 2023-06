Shaolin Soccer : la suite du meilleur film de foot et de Kung fu se prépare !

Le réalisateur et acteur Stephen Chow vient d'annoncer un film dérivé de "Shaolin Soccer". Titré "Shaolin Women's Soccer", il s'agira d'une version féminine de sa comédie culte. Le cinéaste recherche actuellement des actrices.

Shaolin Soccer, une comédie culte sur le football

Célèbre en Asie pour ses comédies décalées comme Bons Baisers de Pékin (parodie de James bond), le réalisateur et acteur Stephen Chow ne s'est vraiment fait connaître en France qu'au début des années 2000. C'est en 2002 on découvrait chez nous le génial Shaolin Soccer, hommage autant au football qu'aux arts martiaux. Le film mélange en effet ces deux éléments de manière inattendue, dans une sorte de version live et comique d'Oliver et Tom.

Shaolin Soccer ©Miramax

On y suit Sing, surnommé "Jambe d'Acier" pour sa capacité à déplacer n'importe quoi avec un coup de pied puissant. Mais si sa vie n'a rien d'exceptionnel, il se fait remarquer par Fung, un ancien joueur professionnel, appelé en son temps "Pied droit d'or" avant que des supporters ne lui brisent le genou.

Devant la capacité exceptionnelle de Sing, Fung décide de monter une équipe de football en réunissant une belle brochette de cas désespérés, qui se révéleront être d'incroyables moines Shaolin. Ainsi, en mêlant le Kung-fu au football, ils deviendront une équipe redoutable.

Si le film est aussi réussi, c'est que Stephen Chow maîtrise parfaitement le genre de la comédie et propose des gags visuels, tout en détournant des éléments de la culture populaire. Les situations sont absurdes et elles contrastent avec le sérieux des personnages. À sa sortie en France, le film a eu un bon succès avec plus de 660 000 entrées.

Stephen Chow annonce une version féminine

Plus de vingt ans après, la suite devrait enfin voir le jour. C'est ce qu'a annoncé Stephen Chow sur son compte Instagram. Dans une vidéo, il présente le scénario de Shaolin Women's Soccer. En légende, le réalisateur a donné des précisions avec évidemment beaucoup d'humour. Il explique n'avoir qu'un souhait pour son anniversaire, "passer des moments inoubliables avec un grand groupe de jeunes et belles filles de différentes nationalités, belles, talentueuses et en bonne forme physique".

Le cinéaste va donc faire une version féminine de son Shaolin Soccer et serait à la recherche d'actrices pour incarner les joueuses. Il précise que toutes les nationalités sont les bienvenues.

On ne sait encore rien de l'intrigue de ce Shaolin Women's Soccer. On ne sait donc pas s'il s'agira d'une suite dans la continuité de Shaolin Soccer, avec le retour de "Jambe d'acier", ou d'un spin-off sans lien direct avec le premier film.

Shaolin Soccer ©Miramax

Il sera en tout cas intéressant de le voir mettre en avant le football féminin, même si des femmes étaient déjà présentes dans Shaolin Soccer. Outre la vendeuse de brioche (Zhao Wei) qui prenait la place du gardien dans le final, Cecilia Cheung et Karen Mok faisaient un caméo décalé, déguisées avec une moustache et une barbe.

Il n'y a pas encore de date de sortie annoncée pour Shaolin Women's Soccer.