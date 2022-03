Sharkula : le crossover entre Dracula et Les Dents de la mer que personne n'attendait

Vous aimez les requins et les vampires ? Vous allez alors aimer "Sharkula", la rencontre aussi improbable que savoureuse entre "Les Dents de la mer" et "Dracula". Ce nanar en puissance se dévoile dans une bande-annonce complètement folle.

Sharkula : un nanar au pitch inconcevable

Le cinéma Z contient des vraies loufoqueries qui passionnent une partie du public, friande de délires improbables. Si ces films n'ont pas des gros budgets, ils ont au moins pour eux des concepts forts. C'est d'ailleurs du côté des nanars qu'on trouve des titres WTF délicieusement délurés. Les exemples sont nombreux et parmi eux se trouvent des oeuvres comme Sky Sharks ou encore Shark Exorcist. La figure du requin est souvent employée par ce versant de l'industrie et cela se confirme avec Sharkula. Après le squale nazi et celui possédé par le diable, place au vampire !

Sharkula ©Wild Eye Releasing

Derrière ce mélange entre Les Dents de la mer et Dracula se trouve une petite péloche conçue avec des bouts de ficelle. À sa tête, le metteur en scène polonais Mark Polonia, qui s'est spécialisé dans le cinéma bas de gamme. Il est dans l'actualité ces derniers temps puisqu'il va aussi sortir prochainement le tout aussi déluré Amityville in Space (croisement entre le film spatial et celui de maison hantée).

Un requin-vampire, tout simplement

Sharkula ose un mix improbable auquel personne n'avait pensé, avec le vampire le plus connu dans la culture populaire qui choisit de se réincarner en requin. Il va alors s'en prendre à ceux qui croisent sa route, tout en mordant les autres requins qui deviennent à leur tour des vampires. C'est hallucinant de bêtise et en même temps génial. Si le pitch vous a fait sourire, la bande-annonce va encore plus vous amuser. La boîte Wild Eye Releasing, spécialisée dans les séries Z, vient de révéler un aperçu d'un peu plus d'une minute. Pas grand chose ne pouvait nous préparer à ces images. Tout est d'une qualité douteuse, des acteurs en passant par les effets spéciaux et la mise en scène. Comment souvent, le plus réussi avec ces productions bas de gamme, c'est l'affiche :