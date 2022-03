Sharon Stone méchante d'un prochain film DC ?

Voir aussi

House of the Dragon : on sait à quelle date sera diffusée la série spin-off de Game of Thrones

Trois ans après la fin de "Game of Thrones", HBO nous envoie de nouveau à Westeros avec la série "House of the Dragon", qui reviendra sur les guerres de succession de la famille Targaryen, 200 ans avant la naissance de Daenerys. Découvrez la date de diffusion de ce préquel très attendu !