Sharon Stone va se la jouer John Wick dans un thriller d’action

Sharon Stone va retourner dans le genre de l'action. Elle a signé pour tenir un rôle majeur dans "Nobody 2", la suite du film de 2021 porté par Bob Odenkirk.

Sharon Stone face à Bob Odenkirk dans Nobody 2

Ces dernières années, Sharon Stone a surtout délaissé les films à gros budget pour apparaître dans des productions plus modestes et dans des séries. Cela fait également un long moment que l’on n’a plus vu l’actrice dans un film d’action. Mais elle va bientôt revenir dans ce genre. Car, comme le rapporte The Hollywood Reporter, elle donnera la réplique à Bob Odenkirk dans Nobody 2.

Hutch "Nobody" Mansell - Nobody ©Universal Pictures

Sorti en 2021, Nobody reprend une trame classique du film d’action. Il s’intéresse à un homme en apparence banal qui se révèle avoir des compétences en combat totalement insoupçonnées, et qui se met un jour à dos un chef mafieux russe. Le film a été une belle surprise au box-office. Réalisé pour 16 millions de dollars et sorti durant la pandémie, il a rapporté plus de 57,5 millions de dollars dans le monde. Une suite, toujours portée par Bob Odenkirk et qui comptera donc aussi Sharon Stone parmi son casting, est en préparation.

L’actrice sera la méchante principale du film

L’histoire de Nobody 2 est pour le moment inconnue. En revanche, on sait quel rôle Sharon Stone tiendra dans le long-métrage. Elle se glissera dans la peau de la principale méchante. C’est donc elle que Hutch, le personnage joué par Bob Odenkirk, affrontera. De son côté, Connie Nielsen reprendra son rôle de Becca, la femme de Hutch. Christopher Lloyd et RZA pourraient aussi revenir, même si on attend encore la confirmation de cette information.

Déjà derrière le scénario du premier film, Derek Kolstad est toujours à l’écriture de Nobody 2. Mais cette fois, Aaron Robin, Bob Odenkirk et Umair Aleem l’accompagnent. Et alors que le premier film avait été réalisé par Ilya Naishuller, Timo Tjahjanto dirigera ce nouvel opus.

Le long-métrage sortira l’année prochaine

Nobody 2 sortira dans les salles l’été prochain. Sa date de sortie aux États-Unis a été fixée au 15 août 2025. On ne sait pas encore à partir de quand il sera visible en France. Mais on peut penser qu’il arrivera sans doute dans les cinémas de l’Hexagone aux alentours de la même date.