Avis aux fans de zombies, cette comédie culte ressort pour ses 20 ans

Comédie géniale d'Edgar Wright portée par Simon Pegg et Nick Frost, "Shaun of the Dead" va ressortir en salles en version restaurée 4K à l'occasion des 20 ans du film.

Shaun of the Dead de retour au cinéma

On ne compte plus aujourd'hui les films ou les séries impliquant des zombies. Mais combien ont su renouveler le genre avec une proposition originale ? Dans un registre comique, Shaun of the Dead est à placer au-dessus de la mêlée. Réalisé par Edgar Wright, le film est le premier opus de la trilogie Cornetto (avec Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde) et joue judicieusement avec les codes des films de zombies, s'amusant avec les attentes du spectateur pour mieux surprendre.

Dans Shaun of the Dead, on suit Shaun (Simon Pegg), un trentenaire peu ambitieux qui passe sa vie à trainer avec son colocataire Ed (Nick Frost) et à boire des pintes au pub du coin quand il ne doit pas faire ses heures de vendeur. Devant autant de passivité, sa petite amie Liz (Kate Ashfield) décide de rompre avec lui. Déprimé, Shaun va passer la soirée à boire. Mais à son réveil, il sera bien décidé à reprendre les choses en main et à reconquérir Liz. Un léger détail va le ralentir dans sa quête : des zombies. Le temps de comprendre ce qu'il se passe, Shaun risquera plus d'une fois sa vie. Mais il pourra compter sur Ed pour l'aider à secourir sa mère et sa petite amie contre cette armée de morts-vivants qui ne cesse de s'agrandir.

Shaun of the Dead ©Carlotta Films

Pour fêter les 20 ans de Shaun of the Dead (sorti en avril 2004 au Royaume-Uni, et en juillet 2005 en France), Carlotta et StudioCanal ont décidé de ressortir le film en version restaurée 4K. Il sera à (re)découvrir en salles à partir du 30 octobre.

Une comédie maîtrisée d'Edgar Wright

Plus qu'un film d'Edgar Wright, Shaun of the Dead est la première réunion du trio composé du réalisateur et des acteurs Simon Pegg et Nick Frost. C'est avec le premier que le cinéaste signa le scénario de son deuxième long-métrage, après avoir œuvré ensemble sur la géniale série Spaced (1999-2001). Dans cette "rom-com zombiesque", les auteurs enchaînent les références à la pop culture sans se limiter aux films de zombies. L'humour british fonctionne à merveille, tout comme l'utilisation du montage cut, une spécialité d'Edgar Wright qui rend cette comédie énergique.

À cela, on peut ajouter le fond social, comme le précise Carlotta dans son communiqué de presse à l'occasion des 20 ans de la sortie du film : "Shaun of the Dead est également une percutante satire sociale, où le film de zombies devient une métaphore pour parler de la civilisation occidentale du début du XXIe siècle, où le collectif a cédé la place à une société régressive et repliée sur elle-même".

Réalisé avec un budget d'environ 4 millions de livres, Shaun of the Dead a cumulé plus de 31 millions de dollars de recettes dans le monde. Cependant, la notoriété du film est arrivée après, notamment avec la sortie du film en DVD. D'ailleurs, à l'époque, le long-métrage avait engrangé moins de 130 000 entrées en France. Il n'empêche que la comédie a marqué les esprits et a même attiré l'attention du mettre du film de zombies, George A. Romero. Ce dernier offrant à Simon Pegg et Edgar Wright un caméo dans Le Territoire des morts (2005).