Shazam 2 : découvrez qui sera la méchante du film DC

DC nous prépare un paquet de projets plus ou moins attractifs pour les années à venir. L'un d'eux est "Shazam! Fury of the Gods", la suite des aventures du héros campé par Zachary Levi. On sait qui sera la grande méchante et qui a été choisie pour l'interpréter.

Shazam reviendra en 2023

Moins populaire que les têtes d'affiche de la galaxie DC, Shazam a quand même eu son adaptation sur grand écran. On a senti que le public avait moins d'attirance pour ce héros de la maison d'édition quand le box-office mondial n'a grimpé qu'à 365 millions de dollars. Un score qui n'est en rien déshonorant quand on sait que le budget tourne autour des 100 millions. Mais nous sommes largement en dessous de ce que d'autres productions DC ont fait ces dernières années.

Le film réalisé par David F Sandberg, rejeton du cinéma d'horreur, met en scène Zachary Levi dans le costume de Shazam. Un être ancestral aux immenses pouvoirs qui est forcé de revenir dans le game quand le jeune Billy (Asher Angel) vient à sa rencontre. Shazam lui transfère ses pouvoirs et s'oppose au méchant Thaddeus Sivana (Mark Strong).

Shazam (Zachary Levi) - Shazam! ©2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. / Steven Wilke

L'adaptation alliait scènes d'action et ton humoristique, tout en servant à présenter un personnage qui aura une importance beaucoup plus grande dans les prochaines années. Shazam est l'ennemi de Black Adam, une autre figure DC qui va obtenir son adaptation avec Dwayne Johnson dans le rôle. Leur rencontre est déjà programmée mais pas dans Shazam ! Fury of the Gods, la suite mise en marche par Warner. David F. Sandberg continue d'officier derrière la caméra et doit livrer la marchandise dans nos salles pour le 31 mai 2023.

Une (première ?) méchante pour cette suite

Les informations connues à propos de Shazam! Fury of the Gods ne sont pas multiples. Deadline et l'ensemble de la presse spécialisée aux Etats-Unis nous rapportent aujourd'hui qu'Helen Mirren a signé pour incorporer le casting. Elle campera la méchante Hespera, l'une des trois filles du Titan Atlas. Le nom de ce dernier vous dira sûrement quelque chose car Shazam détient justement son endurance de lui (le premier A de son prénom vient d'Atlas).

L'actrice de 75 ans a une carrière brillante. Elle détient dans son armoire à trophées deux Oscars d'interprétation (pour La Folie du roi George et Gosford Park). La Britannique tourne depuis les années 60 et a déjà un passé avec les adaptations DC. Elle tenait l'un des rôles principaux des films Red tirés des comics éponymes. En parallèle, elle s'est aussi illustrée dans la franchise Fast and Furious pour incarner Magdalene Shaw, la mère du personnage tenu par Jason Statham. Nous la retrouverons d'ailleurs à l'affiche du neuvième épisode prévu le 30 juin prochain.

Victoria (Helen Mirren) - Red ©SND

Une intrigue basée sur trois méchantes ne nous surprend pas plus que ça car une rumeur annonçait depuis des mois que cette direction allait être empruntée par le scénario. Toujours d'après les rapports des médias, Rachel Zegler sera aussi dans le camp d'Helen Mirren. Nous savions déjà que l'actrice de 19 ans était à bord mais son rôle restait secret. Reste à savoir qui sera la troisième femme qui complétera la bande. En attendant, nous sommes tentées d'aller piocher dans les comics pour essayer de deviner la direction prise par cette adaptation. Or, un mur se dresse face à nous puisque la méchante Hespera et ses sœurs n'existent tout simplement pas en version papier ! Le film opte donc pour une approche originale afin de surprendre le public.