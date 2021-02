Shazam 2 : est-ce que Superman sera dans le film ?

« Shazam : Fury of the Gods » est confirmé. Beaucoup se demandent si Superman va faire une apparition dans le film de David F Sandberg. Mais à l'heure actuelle, personne ne sait réellement si Henry Cavill incarne toujours le justicier.

Shazam : une réussite discrète

En 2019, David F Sandberg met en scène Shazam ! Ce nouveau film du DC Extended Universe tente une approche plus légère et comique que les autres films de la firme comme Wonder Woman ou Justice League. Tentant de copier la recette Marvel, le film a reçu des critiques mitigées, que ce soit de la presse ou des spectateurs. Côté box-office, le long-métrage a rapporté plus de 365 millions de dollars (pour un budget de 100 millions). Un score assez timide mais suffisant pour que la Warner officialise le lancement d'une suite.

Shazam (Zachary Levi) - Shazam ! ©Warner Bros Studios

Toujours porté par Zachary Levi et toujours réalisé par David F. Sandberg Shazam : Fury of the Gods est attendu le 31 mai 2023. A l'heure actuelle, on ne sait pas trop de quoi va parler l'histoire, et beaucoup se demandent si Black Adam va apparaître dans le film. Pour rappel, Black Adam est le nemesis de Shazam. Il sera incarné par Dwayne Johnson dans son propre film en solo qui sortira début 2022.

Superman sera-t-il dans Shazam : Fury of the Gods?

Outre la présence potentielle de Black Adam, un autre personnage culte pourrait éventuellement apparaître dans Shazam : Fury of the Gods. Il s'agit de Superman. Les fans se demandent encore si Henry Cavill va apparaître dans le film de David F. Sandberg. Pourquoi cette question ? Parce que dans le premier film, Superman a eu son rendez-vous manqué. Dans la toute dernière scène du film, Superman débarque dans l'école de Billy Baston (Shazam sous sa forme enfant). Malheureusement, à l'époque, Henry Cavill n'était pas disponible pour endosser le rôle.

David F. Sandberg a donc décidé de tourner la scène sous un angle cocasse. Si l'extraterrestre est bien présent, son visage n'est pas filmé. Les spectateurs se sont donc contentés d'une apparition furtive, sans visage, seulement avec le torse costumé du héros à l'écran. Une idée qui passait plutôt bien avec le contexte de la scène, mais qui a néanmoins déçu les fans de l'univers DC, qui auraient énormément aimé voir Superman dans le film.

Shazam ! ©Warner Bros Studios

A cause de ce rendez-vous manqué, les fans réclament une apparition de Superman dans le deuxième film. Mais là encore, ce ne sera visiblement pas le cas... Selon Variety, Henry Cavill ne reviendra pas dans la peau de Superman pour Shazam : Fury of the Gods. Le réalisateur a démystifié lui-même ces fantasmes en confirmant que le comédien ne réapparaîtra pas dans la cape du Kryptonien pour Shazam : Fury of the Gods. De toute façon, plus largement, l'avenir d'Henry Cavill dans le DCEU est assez incertain. À l'heure actuelle, personne ne sait si le comédien reviendra dans les habits de Superman. Aucun projet n'est prévu sur le personnage, et l'acteur a plusieurs fois émis le souhait de raccrocher la cape.

Il n'empêche qu'Henry Cavill sera une nouvelle fois dans la peau du personnage dans Zack Snyder's Justice League en mars prochain. Mais à part cette nouvelle incarnation, pour le moment, difficile de savoir si Henry Cavill reviendra une nouvelle fois dans la peau de l'homme d'acier. Quant à son apparition présumée dans Shazam : Fury of the Gods, elle semble compromise...